شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الوثائقى "مش زيهم" عن نوال السعداوى بمهرجان أسوان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم الوثائقى المصرى "مش زيهم" عن الكاتبة الراحلة الدكتورة نوال السعداوى في عرضه الإفريقى الأول، اليوم ضمن فعاليات مهرجان أسوان السينمائى الدولى لأفلام المرأة فى دورته السابعة فى تمام التاسعة مساء، حيث يشارك الفيلم فى مسابقة الأفلام الطويلة.

فيلم "مش زيّهم" من إخراج السويسرية المصرية نادية فارس التى جاءت إلى مصر منذ 6 سنوات، والتقت بالدكتورة نوال في بيتها، وصورت مشاهد مكانها المفضل للكتابة وأين تتناول الطعام والشرفة التي تطل منها على القاهرة كلها، وحضرت أنشطتها الثقافية والأدبية المختلفة، وزارت قريتها كفر طحلة، وأخذت لقاءات متعددة وكثيرة من شابات وشباب القرية عن مكانتها في قريتها والأنشطة التي قدمتها لخدمة أهل قريتها.

وافتتحت الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة المقامة فى الفترة من 5 حتى 10 مارس الجارى يوم الأحد الماضى، وتم تكريم نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، الإعلامية الكبيرة درية شرف الدين، والنجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، والمخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار.

ويشارك في الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.