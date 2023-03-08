بعد زواج 17 عاما .. شيماء سعيد تعلن انفصالها عن زوجها

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مارس 2023 02:43 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية شيماء سعيد انفصالها عن زوجها رجل الأعمال حسام سعيد، صاحب توكيل أحد أهم أنواع الأجهزة الكهربائية في مصر وأشهر سلسلة مطاعم في دبي .

أشارت شيماء سعيد في تصريحات صحفية إلى أن سبب انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر لمدة 17 عاما، يرجع إلى مشاكل ومعاناة طويلة بينهما وصلت بهما لطريق مسدود واستحالة استمرار الحياة بين الطرفين .

يذكر أن شيماء سعيد تخرجت من قسم الصحافة والإعلام من الجامعة الأمريكية في القاهرة، وبدأت حياتها الفنية في التليفزيون عام 1996 من خلال مسلسل “هوانم جاردن سيتي” وفيلم “إسماعيلية رايح جاي” مع الفنان محمد فؤاد .

وفي عام 2001، اتجهت إلى الغناء وطرحت أول ألبوماتها باسم ‘دايبة” مع شركة هاي كواليتي، وفي سبتمبر عام 2016 طرحت شيماء سعيد ألبومها الأخير ” حلم حياتك”، لتختفي بعد ذلك .

وعادت الفنانة شيماء سعيد في عام 2018 لتفاجئ جمهورها بقرار الاعتزال وارتداء الحجاب والابتعاد عن الساحة الفنية والاختفاء عن الظهور الإعلامي .