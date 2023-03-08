ننفرد بنشر تفاصيل مقلب رامز جلال في رمضان 2023.. لن تتخيل ماذا سيفعل في ضيوفه!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مارس 2023 02:43 مساءً - يلتف الجمهور المصري والعربي بأكمله منذ سنوات حول برنامج المقالب للفنان المصري رامز جلال، ويحرص المشاهدين دائما على معرفة تفاصيل البرنامج كل عام ولكن فريق إعداد رامز جـلال دائمًا ما يفرضون السرية على فكرة البرنامج خوفًا من تسريبها للضيوف وبالتالي رفض الظهور كضيوف في الحلقات

ويواصل الفنان رامز جلال تصوير برنامجه الجديد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية استعدادا لعرضه في رمضان 2023.

رامز جلال

اسم برنامج رامز جلال الجديد 2023

وقال مصدر: إن برنامج رامز جلال الجديد المقرر عرضه في شهر رمضان 2023 يحمل عنوان “رامز NEVER END”.

وأضاف المصدر، أن رامز على وشك الانتهاء من تصوير حلقات البرنامج استعداد لعرضه في شهر رمضان، كما أنه حرص على اختيار الضيوف بشكل متنوع حتى يجذب أكبر عدد من المشاهدين.

يعد برنامج مقالب الفنان رامز جلال من أهم البرامج المذاعة في المواسم الرمضانية على مدار العقود الماضية، وينتظره الجمهور في العالم العربي أجمع بعد إطلاق مدفع الإفطار وسماع آذان المغرب مباشرة، ليرتوي الصائمين بالطعام، والتسلية التي يقدمها البرنامج، وبالطبع لن يخلو رمضان 2023 من وجود رامز جـلال وبرنامج مقالبه.

نسرين أمين تعلن إصابتها في برنامج رامز جلال

وكانت أعلنت الفنانة نسرين أمين إصابتها أثناء تصويرها مقلبا مع رامز جلال، الذي يعرض برنامجه في رمضان 2023، مشيرة إلى أن المقلب هذا العام “جامد جدًا”.

قالت نسرين أمين: “السنة دي اتبهدلت بهدلة كبيرة في مقلب رامز واتصابت في إيدي، والمقلب جامد ومش سهل ومش أي حد يتحمله”، حسب تصريحاتها في برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدمه إنجي علي عبر إذاعة “نجوم FM”.

وأضافت: أنا معملتش في رامز اللي أنا عايزاه أوي عشان الكاميرات، وقولت اللي ينفع يتقال قدام الكاميرا.

فيلم أخي فوق الشجرة

,ويعرض الآن للفنان رامز جلال فيلمه الجديد “أخي فوق الشجرة” في دور العرض وانطلق عرضه في إجازة نصف العام، وتحديدًا فى الأسبوع الثانى من شهر يناير الجاري 2023، وينافس رامز في السينما بفيلمه بعد غياب لأكثر من عام منذ أن قدم فيلمه الأخير “أحمد نوتردام” والذى لم يحقق النجاح المطلوب والمعهود له في السينما.

ويدخل رامز المنافسة وهو واحد من أبرز نجوم الكوميديا في السينما، حيث تدور قصة فيلمه في إطار كوميدي، ويحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته ليقلبها رأسًا على عقب، ولكن يجسد رامز شخصيتين في الفيلم، الشخصية الأولى هي الرئيسية في الأحداث،

أما الثانية تؤامه “بهاء” وهو شخص متين يعانى من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، وبسبب معاناته في مرض السمنة، جعل الجمهور يتسأل هل تشبه شخصية “بهاء” نفس شخصية أحمد حلمى في فيلم “إكس لارج” والذى قدمها عام 2011، ربما المواقف والقصة مختلفة وهو ما ستوضحه قصة الفيلم .

وتنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم، وهو نفس الشبه في فيلم “إكس لارج” ، حيث نشأت قصة حب بين حلمى ودنيا سمير غانم في أخر الأحداث.

رامز جلال ليس الفنان الأول الذي يناقش تيمة السمنة، وبالرغم من عدم طرح البرومو الترويجي للفيلم إلا أن البوستر كشف أن صُناع العمل لجؤا إلى حيلة «البدلة» التي تجعل رامز جلال يظهر في جسد أكبر حجمًا من حقيقته.

فيلم “أخي فوق الشجرة” كان يحمل اسم “نصى الحلو” أثناء فترة التصوير قبل تغييره مع بدء عمليات الدعاية، وهو بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين إضافة إلى ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

شائعة إصابة رامز جلال بالعمى

وعلى جانب آخر، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بأنباء فقدان الفنان المصري رامز جلال لبصره في العين اليسرى، واعتزاله التمثيل.

وأكد العديد من محبي الفنان المصري تعرضه لإصابة أثناء تصويره المقلب الرمضاني الجديد، وهو الأمر الذي لم ينفه أو يؤكده حتى الآن النجم الذي اشتهر في السنوات الأخيرة بمقالبه المرعبة في شهر رمضان، ما زاد الغموض غموضاً.

من جهته، علّق الفنان رامز جلال، على شائعة إصابته بالعمى، ولكن بطريقة غير مباشرة، حيث نشر صورة له بصحبة لاعب كرة القدم العالمي جاريث بيل من داخل الطائرة، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك“، وعلق عليها: جاريث بيل.

كما طمأن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية جمهور الفنان رامز جلال في تصريحات صحفية سابقة له قائلًا: إن كل هذه الشائعات عارية تمامًا من الصحة والفنان رامز جلال بصحة جيدة وتواصل معه مؤخرًا.

من جهتها، حرصت الفنانة المصرية نهال عنبر، المسؤولة عن الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، على التأكيد بأنه لم يرد إليها أي شيء يتعلق بتعرض رامز لإصابة بالغة، معتبرة أن ما جرى تداوله مجرد شائعات وليس له أي أساس من الصحة.

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