شكرا لقرائتكم خبر عن إلهة نوبخت رئيس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية بمهرجان بيروت لسينما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على المنتجة الإيرانية إلهة نوبخت لتكون رئيسة لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة في الدورة السادسة لمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة (BWFF)، كما تضم لجنة التحكيم الممثل برونو طبال وزميلته المنتجة اللبنانية ندى غانم.



اعضاء لجنة التحكيم

نوبخت، كانت عضوًا في لجنة التحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية مثل مهرجان Religion Today السينمائي، ومهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية في سويسرا، ومهرجان بيروت الدولي للمرأة، ومهرجان الأفلام ومهرجان مينا السينمائي الدولي بهولندا.



إلهه نوبخت

ويتنافس الفيلم الإيراني القصير " Split Ends" للمخرج علي رضا كاظميبور و " Dolly" لعلي دلكاري و " Graveyard" علي داري في مهرجان بيروت الذي يقام حالياً في العاصمة اللبنانية، على أن تختم فعاليات الدورة السادسة من المهرجان في يوم 11 مارس الجارى.

بالإضافة إلى ذلك، يتنافس الفيلم الوثائقي " Dream’s Gate"، الذي شاركت في إنتاجه إيران وسوريا والنرويج وفرنسا، في المهرجان، بعد أن شارك في الدورة الماضية من مهرجان برلين السينمائى الدولى، حيث يتبع الفيلم الوثائقي المخرجة الشابة نقين أحمدي في إيران وهي تنطلق في مغامرة للقاء المقاتلات الأكراد في منطقة الحرب في شمال سوريا.

تأسس مهرجان بيروت السينمائي في عام 2017 تحت شعار "نساء من أجل القيادة" لتسليط الضوء على دور المرأة كقائدة في مجتمعاتها، ومهمة المهرجان مستوحاة من بيان مهمة جمعية بيروت السينمائية، التي تؤمن بتوفير فرص متكافئة لصانعات الأفلام اللبنانيات والأجنبيات.

ومن هنا ولدت فكرة "تثقيف الأجيال القادمة من صانعي الأفلام حول مثل هذه القضايا، وإلقاء الضوء على القصص الناجحة للمرأة في السينما، وتمكينها، وإعادة التوازن المحدد في طريقة تصويرها، وإزالة الصور النمطية التي فرضت عليها.