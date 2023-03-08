شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل عبد الفتاح القصرى.. أشهر إفيهاته ما زالت حاضرة بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل عبد الفتاح القصرى، حيث إنه رحل عن عالمنا فى 8 مارس 1964 تاركاً العديد من الأعمال والأدوار البارزة فى السينما، وعبد الفتاح القصرى تميز بأنه فنان ذى طابع خاص تمتع بكاريزما وخفة دم و طريقته فى الكلام تدخل القلب.

ولد عبد الفتاح القصرى، بمدينة الجمالية لأب يعمل فى تجارة الذهب أحب التمثيل منذ الصغر، درس الفرنسية فى مدارس الفرير وكانت بدايته في فرقة عبد الرحمن رشدي ثم فرقة نجيب الريحاني و حقق نجاحًا لفت إليه أنظار المخرجين السينمائيين، والتقطوه و قدموه في الأفلام الكوميدية، ومن أبرز أعماله " المعلم بحبح، ابن حميدو، سكر هانم، الانسة حنفى، لعبه الست، عودة طاقية الاخفاء".

ومن أشهر أفيهات القصرى "أنا كلمتى لا يمكن تنزل الأرض أبدًا" فى فيلم "ابن حميدو"، وفى من نفس الفيلم "الباز أفندى ده عريس أنا نفسى أتمناه"، و"يا صفايح الزبد السايحة يا براميل القشطة النايحة" من فيلم "لو كنت غنى" وعبارته الشهيرة من فيلم "سكر هانم" وهو يقول "ست!! أنا مش شايف قدامى أيتها ست"، "انتي ست دا انتي 6 أشهر"، "نورماندي تو" و"يا أرض اخسفي ما عليكي".

ومن إفيهاته الشهيرة أيضا "جاتك روماتيزم في كوارع اللي خلفوكي" من فيلم "مليون جنيه" مع نعيمة عاكف، شكرى سرحان، محمود شكوكو، سميرة أحمد، محمود المليجى، زينات صدقى، وداد حلمى، عزيزة حلمى.