نجمة تيك توك.. أول ظهور لشقيقة الفنان خالد النبوي المحجبة.. تعرّفوا عليها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مارس 2023 12:50 مساءً - قام عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك بمشاركة مجموعة من فيديوهات الدكتورة إيمان النبوي أخت الفنان خالد النبوي ترتدي الحجاب.

شقيقة خالد النبوي

وقد ظهرت إيمان النبوي على تطبيق التيك توك في مقاطع فيديو وذلك من خلال صحفتها الشخصية وهي تقدم مقاطع تفيد بها الأشخاص بمعلومات طبية خاصة بالأطفال، حيث أن عملها اللأساسي هو إستشاري نفسي للأطفال ومتخصصة في الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة.

اللافت للانتباه أن إيمان النبوي ترتدي الحجاب، وأكدت عبر الفيديوهات أنها غير مرحبة للظهور الاعلامي،فهي تهتم بعملها فقط.

أما عن علاقاتها بشقيقها خالد النبوي، فأكدت أنها تقابله في المناسبات الإجتماعية والأعياد الرسمية التي يتجمع فيها الأسرة بالكامل.

خالد النبوي يجسد شخصية “الإمام الشافعي” في رمضان 2023

وعلى الصعيد الفني، خالد النبوي يشارك في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل رسالة الإمام، من بطولة نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم مع تتابع التصوير.

أحداث المسلسل

يدور أحداث المسلسل على مدار خمسون سنة تجديدًا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تعيش في صراعات كبيرة على الحكم في تلك الفترة وذلك بجانب المحاولات الانفصالية وصراعات وإختلافات مذهبية وأزمات اقتصادية كبيرة بهذه الظروف القاسية، يصل إلى مصر الإمام “محمد إبن إدريس الشافعي” ليساعد بعلمه وفقهه وشخصيته وحضوره في إنتشال مصر من هذه المحنة.

يتسم موسم مسلسلات رمضان 2023 بالعديد من الأعمال الدرامية المتنوعة، حيث سيتتافس هذا العام أكثر من 30 مسلسلآ، سيشهد تنوع في محتوى المسلسلات بشكل كبير ما بين الأكشن والرومانسي و الكوميديا والأعمال الدرامية التاريخية الوطنية والدينية.

آخر أعمال الفنان خالد النبوي

وتصدر مسلسل الدراما الاجتماعية “النزوة” المرتبة الأولى ضمن الأعمال العشرة الأكثر مشاهدة على منصة شاهد VIP مع اقتراب عرض حلقاته الاخيرة.

ويتناول المسلسل التشويقي على 15 حلقة جريمة قتل تتوجه أصابع الاتهام فيها إلى أكثر من جهة، وتتداخل فيها قصص الحب والانتقام، راصدًا الآثار النفسية للخيانة بين الزوجين.

والعمل مُقتبس عن المسلسل الأميركي “العلاقة” (The Affair) الذي استمر على مدار 5 مواسم بداية من 2014 وحتى 2019. وتناول جريمة قتل يُتّهم بها أكثر من طرف، وخلال التحقيقات نتعرّف على الحبكة بأثر رجعي.

وضم مسلسل النزوة، عددًا كبيرًا من الفنانين بجانب خالد النبوي، ومنهم عائشة بن أحمد، سالي شاهين، نور محمود، عائشة بن أحمد، عمر الشناوي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج أمير رمسيس، ومأخوذ عن فورمات أجنبي.

مسلسل راجعين يا هوى

كما شارك خالد النبوي بمسلسل راجعين يا هوى والذي عرض ضمن موسم رمضان 2022 الماضي، وكان من بطولة إسلام جمال، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، هنا شيحة، أنوشكا، خالد النبوي، وفاء عامر، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

وقدم نور خالد النبوي أمام والده في هذا المسلسل دور طارق وهو شاب حديث التخرج، تجمعه علاقة قوية مع عمه راغب، ويطمح في عمل مشروع يخصه بعيداً عن بزنس العائلة، ويدخل قصة حب مستحيلة مع ولاء ابنة عمه الآخر.

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