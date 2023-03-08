أحمد السقا يثير قلق جمهوره على صحته بسبب ظهوره الأخير .. والفنان يعلق

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مارس 2023 12:50 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية شائعات حول مرض الفنان أحمد السقا، بعد ظهوره في البرومو الدعائي لمسلسل “الكبير أوي 7” بإطلالة مختلفة عما اعتاد عليه الجمهور وأعطت انطباع بأنه مريض .

حرص الفنان أحمد السقا على طمأنة جمهوره ومحبيه والرد على تلك الشائعات في تصريحات له لبرنامج “ET بالعربي”، فقال: “أنا زي الفل وكويس ومتشكر لكل اللي سألوا عني” .

تابع: “أنا بخير ولا أعاني من أي شيء ومش عارف مين مصدر مثل هذه الشائعات .. وعموما مشاهدتكم للحلقة هتكون خير دليل وأتمنى أنكم تستمتعوا بالحلقة” .

يذكر أن الفنان أحمد السقا يظهر بشخصيته الحقيقية في إحدى حلقات مسلسل “الكبير أوي 7” كضيف شرف، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2023 على شاشة قناة “ON” ومنصة “Watch it” .

وكانت قد طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الدعائي لمسلسل “الكبير أوي 7″ بطولة النجم أحمد مكي، وتضمن عدد من اللقطات تكشف عن بعض الأحداث والمفاجآت بالعمل .

فظهر في بداية الفيديو “الكبير” وهو يتحدث إلى “مربوحة” التي قدمتها الفنانة رحمة أحمد معلنا رغبته في الزواج مرة أخرى، كما تظهر “الكبيرة فحت” والتي جسدتها الفنانة سماء إبراهيم وهي تعلن أنها ستتزوج .

ويشارك في هذا الموسم عدد من النجوم كما كشف البرومو كضيوف شرف، مثل الفنانة اللبنانية نور والفنان أحمد السقا .. كما تستمر شخصيتي “جوني” و”حزلقوم” أشقاء “الكبير” في الظهور .