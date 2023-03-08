شكرا لقرائتكم خبر عن مها نصار شقيقة منى زكى بمسلسل "تحت الوصاية" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة مها نصار فى مسلسل "تحت الوصاية" بطولة النجمة منى زكى المقرر عرضه حصريا على شاشة قناة dmc فى رمضان، إذ تجسد دور شقيقة منى زكى خلال أحداث العمل.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين.



بوستر مسلسل "تحت الوصاية"

وتناقش النجمة منى زكى فى المسلسل العديد من القضايا التى تخص المرأة وضرورة تمكينها فى مختلف أنشطة المجتمع، وتحديها للصعاب الكثيرة التى تواجهها خلال رحلة حياتها، وذلك خلال شخصية "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، وتواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل.

وتضطر حنان للتخلي عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد ومواجهة التحديات التي تواجهها كامرأة في محل عملها، بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التي تواجهها مع عائلة زوجها من أجل الحفاظ على حقوق طفليها القصر، حيث يناقش العمل قانون الوصاية.

يذكر أن مها نصار تشارك أيضا في مسلسل "سوق الكانتو" وتجسد دور ابنة خال أمير كرارة ومتزوجة من شقيقه خلال الأحداث، فضلا عن مشاركتها في مسلسل "ضرب نار" وتجسد دور الصديقة المقربة لـ "مهرة" التي تجسد دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز.