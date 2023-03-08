شكرا لقرائتكم خبر عن 5 رسائل لـ ياسمين عبد العزيز فى برومو "ضرب نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال برومو مسلسل "ضرب نار" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، إشادات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث انهالت التعليقات بالحماس وانتظار عرض المسلسل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وبعد عرض البرومو بالبحث والتدقيق وجد أن ياسمين عبد العزيز وجهت 5 رسائل خلال البرومو الدعائى للمسلسل، وخلا السطور التالية نستعرضها جميعها، وهى كالتالى.

1 - من ساعة ما أبويا ما مات وأنا شايلة كل حاجة لوحدى علشان حملى تقيل أنا وأخواتى .. إشارة منها إلى أنها إمراة تتحمل مسئولية عائلتها وأخواتها بعد وفاة والدها.

2 - اللى يسد الببان المفتوحة يبقى ابن أصول، إشارة منها على "التسامح" وتجنب المشاكل.

3 - أنا من شبرا وبنات شبرا ميتعلمش عليهم.. دلالة على أنها امرأة قوية وبنت شعبية ولا ترضى بأى أذى سواء لها أو لأقاربها وعائلتها.

4 - اللى عنيها مليانة ميغيويهاش الألوان.. رسالة لكل سيدة حصلت على تربية نقية ومحترمة ومميزة من والديها.. ولا تخضع لأى مغريات في الحياة .

5 - قسما بالله لو ما بعدت عنى لاسفلتك.. دلالة على قوة شخصية المرأة بين الرجال، ويجب على كل رجل أن يهابها.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

وغابت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدما مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.