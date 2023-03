شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفن سبيلبرج: فيلم واحد فقط من أفلامى أعتبره مثاليا جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج عن الفيلم الذى قام بإخراجه ويعتقد أنه "مثالى جدًا"، خلال مقابلة في برنامج The Late Late Show مع ستيفن كولبير، سبيلبرج معروف بإنتاجه لأفلام كلاسيكية مثل Jurassic Park و Jaws.

وقال سبيلبرج: "لا أشاهد أفلامى بعد الانتهاء منها، لكن بين الحين والآخر أشاهد فيلمًا مع أطفالى، لكن الفيلم الذى أشعر أنه مثالى جدا بالنسبة لى، ويمكننى مشاهدته عدة مرات دون ملل هو فيلم E.T".



E.T

وتابع سبيلبرج قائلا:" أريد أن أرافق أطفالي عند مشاهدتهم لـ فيلم E.T، لا أريدهم أن يشاهدوا هذا الفليم خاصة، دون أن أكون جالسا معهم، وخاصة الأجزاء المخيفة في البداية، وأحيانًا أرى أشياء كنت أنوي القيام بها ولم أفعلها، وأحيانًا أرى أشياء كان من الممكن أن تكون أفضل مما أراه الآن كل هذه السنوات".

وأنهى سبيلبرج حديثه قائلا: " E.T هو أحد الأفلام القليلة التي أخرجتها، ويمكنني في الواقع أن أعود إليها مرارًا وتكرارًا، "لقد قدمت مثل 34 فيلما، ولا أذكر أي منها يتخطى E.T ، هناك حوالي خمسة أو ستة أفلام يمكنني مشاهدتها مرة أخرى، لكنني لا أفعل ذلك عادة ألا مع فيلم E.T ".

فاز فيلم E.T الذي صدر في عام 1982 ، بأربع جوائز أوسكار بما في ذلك أفضل تأثيرات بصرية، الفيلم من بطولة دي والاس وهنري توماس وبيتر كويوت ودرو باريمور.