شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب سيدة المسرح العربى تحتفل بعيد ميلادها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة سميحة أيوب، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 8 مارس ولدت فى حى شبرا تخرجت من المعهد العالى للفنون المسرحية، وتتملذت على يد الفنان المسرحي زكي طليمات، بلغ رصيدها على المسرح خلال مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، منها: "رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية".

رغم سيطرة الأعمال المسرحية على غالبية مساحة أعمالها الفنية، إلا أنه كانت لها مشاركات عديدة في السينما والتليفزيون، ففي السينما تميزت من خلال أفلام عدة منها "أرض النفاق، فجر الإسلام، مع السعادة، بين الأطلال"، وقدمت العديد من المسلسلات البارزة من أهمها "الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، المصراوية".

وعملت سميحة أيوب مديرة للمسرح الحديث والمسرح القومي، وتم تلقيبها بـ"سيدة المسرح العربي"، وحرصت على أن تخوض تجربة الإخراج المسرحي مرتين وهم في مسرحية "ليلة الحنة، ومقالب عطيات".

انضمت إلى المسرح القومي المصري وصارت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 -1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975.