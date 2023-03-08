آسر ياسين مدجج بالسلاح في اول صورة من مسلسل “كتيبة 101”

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مارس 2023 02:43 صباحاً - كشف الفنان آسر ياسين تفاصيل شخصيته في مسلسل “الكتيبة 101” الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

ونشر آسر ياسين صورة لشخصيته في المسلسل، عبر حسابه على إنستجرام” وعلق قائلأ: “المقدم خالد بيخدم في فترة من أصعب الفترات اللي مرت علي البلاد.. انتظرونا #رمضان_٢٠٢٣ #الكتيبة101”.

مسلسل “الكتيبة 101” تدور أحداثه حول أبطال الكتيبة 101، وكيف نجحت في التصدي للتكفيريين والجماعات الإرهابية داخل سيناء.

ويجسد النجم آسر ياسين في العمل شخصية الشهيد خالد دبور، فيما يلعب النجم عمرو يوسف دور الرائد بالجيش المصري نور صلاح العزب.

مسلسل “الكتيبة 101” بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد صلاح حسني كضيف شرف، وفاء عامر، وهو من إخراج محمد سلامة، ومن تأليف إياد صالح.

ومن المقرر عرض مسلسل “الكتيبة 101” على قناة ON وقناة المحور خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch it.رابط مختصر