كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مارس 2023 02:43 صباحاً - نشرت جورجينا رودريغيز زوجة كرستيانو رونالدو ،لاعب نادي النصر السعودي ، مقطع فيديو لطفلتيهما تتحدثان اللغة العربية. وأظهر الفيديو الطفلتين ترددان بعض العبارات باللغة العربية منها :” أنا أحب ماما وأخوتي”، فيما ذكرت طفلة أيام الأسبوع قائلة:” الجمعة ، السبت ، الأربعاء”. وأثار المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن أطفال رونالدو تأقلموا سريعا مع الحياة في المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر جورجينا رودريغيز تشارك فيديو لطفلتيها وهن يتحدثن العربية.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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