جاسم النبهان يخرج عن صمته ويرد على أنباء زواجه من مغربية.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مارس 2023 02:43 صباحاً - أثارت سيدة مغربية تدعى أم يحي جدلا واسعا، بعدما نشرت مجموعة من المقاطع التي تجمعها بالفنان الكويتي جاسم النبهان عبر تطبيق التواصل تيك توك.

ويظهر في الفيديو السيدة التي تدعى أم يحي مع جاسم النبهان في أحد شوارع المغرب. ليتصدر بعدها وسم جاسم النبهان الترند على تويتر متسائلين عن حقيقة زواج الفنان للمرة الثالثة من هذه السيدة، لاسيما أن الأمر لم يعلن بشكل رسمي حتى الآن.

وسادت حالة من الجدل حول السيدة التي ظهرت معه ففي حين أكد البعض على أنها زوجة جاسم النبهان وتعرف باسم أم يحيى، أكد آخرون على أن الفنان الكويتي تزوج مرتين، الأولى من الممثلة طيبة الفرج والتي أنجب منها 6 أبناء، أما الزوجة الثانية فهي نجيبة اللنقاوي وأنجب منها ابنتين هن حصة وأسماء.

وقد خرج جاسم النبهان عن صمته حيث نشر مقطع فيديو قال فيه: “انا متزوج من ست سنوات وعندي ولد عمره الحين اربع سنوات واربعة شهور وهذا يدري عنهم اهل الكويت كلهم والفنانين كلهم حتى اهلي يدرون”.

وتابع “والكلام الفاضي الذي قايلينه انها ساحرة ومساوية قربان والامور هذه اي مسلم لا يؤمن فيها اصلا اذا بتعرفون نا اللي اضحي هناك ذبيحة البيت ذبيحة الولد العقيقة كل شي سويناه هناك يعني لما الواحد يذبح يذبح قربان؟” .