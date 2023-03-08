وائل كفوري يُعلق على حقيقة زواجه من مغربية

رد الفنان اللبناني وائل كفوري على طريقته الخاصة، وللمرة الأولى، على شائعة زواجه من فتاة مغربية، حيث تم تداول الخبر بشكل كبير.وجاء رد كفوري على هامش حفل أحياه في الليلة الثانية من حفلات "بلو مار" في جمهورية الدومينيكان، حينما سأل: "أين الخاتم؟ قالوا إنك تزوجت من مغربية وليس لبنانية"، فرد ضاحكا: "قالوا"، وردد الكلمة أكثر من مرة، ليضيف: "لا، لم أتزوج".

وعقبت الصحافية على كلام كفوري، وسألته: "هل أنت مغروم"، ليجيب: "أنا دائما في حالة غرام".وكانت وسائل إعلامية عدة تحدثت عن استعداد كفوري الزواج من فتاة مغربية تدعى ماجدة أليموس، وهي من خارج الوسط الفني، من خلال زواج مدني، سيتم في قبرص.بدورها، نفت أليموس الأخبار المتداولة حول علاقتها بكفوري وزواجهما قريبا، وكتبت في منشور عبر حسابها في "إنستغرام": "كل ما نشر في اليومَين الأخيرين عن علاقة تجمعني بالفنان وائل كفوري وعن زواجنا عار من الصحة!"، مؤكدة أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمغرب تجاه كل شخص ساهم بنشر صوري على أي منصة".

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