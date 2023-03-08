شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صبرى: ضغطت على شيرى عادل علشان نتجوز.. والفنانة: مشكلتى معاه صوته عالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة شيرى عادل وزوجها الفنان طارق صبرى ضيفين على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس على شاشة قناة dmc.

وخلال اللقاء كشف طارق صبرى أنه حدد موعدا للزواج من شيرى عادل سريعًا، مشيفا: "ضغطت عليها عشان توافق، وقالت لى أنا عايزة أعمل فرحى فى الصيف، قولت لها نتجوز وبعد كدة نعمل الفرح".

وعن عيوب كل منهما قالت شيرى عادل: "معنديش مشكلة معاه باستثناء صوته عالى جدا عشان هو بيحب المسرح، والناس بتفتكرنا بنتخانق لما بيتكلم".

وعن جهاز العروسة قالت شيرى: "كفاية 10 ملايات و10 فوط فى البيت، ولسه مجبتش غسالة أطباق ولا بوتجاز، عشان قال لى لو جبت البوتجاز لازم تطبخى".

وكان الظهور الأخير للثنائى أثناء حضورهما حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة فى دورته السابعة المقام فى الفترة من 5 حتى 10 مارس الجارى فى مدينة أسوان، وقالت شيرى على هامش الافتتاح إن حضورها بصفتها عروس جديدة في المهرجان فرحة مختلفة وإحساس جديد، موضحةً أن المهرجان به اختيار مميز للأفلام التي يتم تقديمها ويتم انتقائها فنيًا، ولهذا كانت تحتار حين كانت في لجنة التحكيم بالدورة السابقة وكانت مبهورة بذلك.

وشددت على أن أسوان قريبة من قلبها وترتاح حين تأتي إليها، وشاهدت العام الماضي في المهرجان العديد من الأفلام المميزة التي تناقش قضايا قوية.

من جانبه، قال الفنان طارق صبري، إنه جاء مع شيري عادل زوجته لنصرتها، مبينًا أن هذه هي أول مشاركة له في المهرجان وكانت شيري تتحدث معه كثيرًا عن المهرجان والأفلام المهمة التي تُعرض فيه ولهذا كان متشوقًا للحضور.