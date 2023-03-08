شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل: فرحى فى الصيف علشان نفسى أعمل فرح على البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّت الفنانة شيرى عادل وزوجها الفنان طارق صبرى ضيفين على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس على شاشة قناة dmc.

وكشف الثنائى موعد حفل الزفاف، إذ أعلنت شيرى عادل أن حفل الزفاف سيقام فى الصيف المقبل، وعن السبب قالت: "كان نفسى أعمل فرحى على البحر، قولت نعلمه فى الصيف، بالنسبة له الفرح مش أهم حاجة، قال لى: نتحوز وبعد كدة نعمل الفرح".

وعن عيوب كل منها قالت شيرى: "نفس عيوب ما قبل الزواج.. عمر ما اتنين هيعرفوا بعض قبل الجواز زى بعد الجواز"، وأضافت شيرى: "بعد الجواز أنا اتغيرت للأحسن".

وحول علاقة شيرى عادل بالمطبخ قال طارق: "فى مرة عملت لى بروكلي بالبشاميل، كنت أول مرة أكله، وعجبني جدا".

وكان الظهور الأخير للثنائى أثناء حضورهما حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة فى دورته السابعة المقام فى الفترة من 5 حتى 10 مارس الجارى فى مدينة أسوان، وقالت شيرى على هامش الافتتاح إن حضورها بصفتها عروسا جديدة في المهرجان فرحة مختلفة وإحساس جديد، موضحةً أن المهرجان به اختيار مميز للأفلام التي يتم تقديمها ويتم انتقائها فنيًا، ولهذا كانت تحتار حين كانت في لجنة التحكيم بالدورة السابقة وكانت مبهورة بذلك.

وشددت على أن أسوان قريبة من قلبها وترتاح حين تأتى إليها، وشاهدت العام الماضي في المهرجان العديد من الأفلام المميزة التي تناقش قضايا قوية.

من جانبه، قال الفنان طارق صبري، إنه جاء مع شيري عادل زوجته لنصرتها، مبينًا أن هذه هي أول مشاركة له في المهرجان وكانت شيري تتحدث معه كثيرًا عن المهرجان والأفلام المهمة التي تُعرض فيه ولهذا كان متشوقًا للحضور.