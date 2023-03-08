شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صبرى عن زواجه من شيرى عادل: اشتريت كل حاجة.. وبروح أدفع وبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة شيرى عادل وزوجها الفنان طارق صبرى ضيفين على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس على شاشة قناة dmc.

وكشف الثنائى لـ"صاحبة السعادة" كواليس بداية قصة حبهما، وقال صبرى: "بقينا فجأة فى حياة بعض، واتعودت على وجودها فى كل مكان حتى مكان عملى".

من جانبها قالت شيرى: "بعد ما قربنا من بعض بدأ يبان إن فيه حاجة بينا، واتفقنا إننا نتجوز، كنت بنتعشى مع بعض وقال لى: عايزة اتجوزك، وبعد ما اتفقنا كل ما أقول لحد يقولنا مستعجلين ليه كدة؟".

وأضاف طارق: "فى البداية محدش عرف عن علاقتنا غير القريبين، والأسرتين، والأحسن إن العلاقات تتبني في هدوء". وعن تفاصيل زواجهما، أوضح صبرى: "كل حاجة عليا، ومفيش حاجة على ذوقى، بروح أدفع بس".