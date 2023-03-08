شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المحمية "ثلاثى الأبعاد".. بطلا العمل حمزة وفرح فى مهمة مثيرة لإنقاذ المحمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة الحياة في رمضان، مسلسل المحمية ثلاثي الأبعاد وهو عمل مقدم للأطفال وتدور أحداثه فى إطار تشويقى حول سكان المحمية وفرح وحمزة حفيدى الجد وهو حارس المحمية، وتتعرض المحمية لخطر وتستطيع فرح وحمزة أن يتغلبا عليه بطرق ذكية ابتكارية.

المسلسل مكون 30 حلقة ومدة الحلقة 15 دقيقة وهو ثلاثى الأبعاد، وهو بطولة أصوات زياد الجندى فى دور حمزة، لمى هانى بدور فرح، ويلعب دور الجد أحمد خالد الشرقاوى، أما شخصية الصياد فهو جهاد أبو العينين، ويلعب جلال الهجرسى دور حكيم وهانى عبد الحى فى دور بيبو، بمشاركة نيفين محمود، آلاء جاويش، أسامة فوزى، إياد الجندى، عمرو عصام، تغريد النجار، هند كامل ومحمد عزيزى في شخصية شارك الشرير ومعتز الشاذلى. مسلسل المحمية قصة وسيناريو وحوار باسل مجدي وإخراج حسين مجدي وأحمد مهدي.

وتعرض قناة Dmc الجزء الثانى من مسلسل الكرتون "يحيى وكنوز" في رمضان ، وهو المسلسل الذى حقق نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول الذى عرض العام الماضى وتعلق الأطفال بالمسلسل، خاصة أن العمل يتناول كنوز مصر الثرية من الآثار والمدن الساحلية، بالإضافة إلى العراقة المصرية.

المسلسل الكرتوني يحيى وكنوز الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2022، الفنان ياسر جلال، أحمد السقا، إسعاد يونس، أحمد العوضي، أشرف عبد الباقي، علاء مرسى، وسامى مغاورى، وغيرهم من النجوم ومن تأليف محمد عدلى ومن إخراج محمد عيد.