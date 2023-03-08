شكرا لقرائتكم خبر عن 30 عملا مسرحيا عن "الدنيا ومآسيها" قدمها المسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المسرح المصرى نحو 30 عملا مسرحيا عن "الدنيا" بما فيها من مآسى وإحباطات، وأيضا بما فيها من هزل وجد وحب، ونستعرض بعضا من تلك المسرحيات التى كان عنوانها "دنيا" أو "الدنيا"، وكانت أول مسرحية استخدمت كلمة "الدنيا" هى مسرحية "الدنيا وما فيها" عام 1924 وقدمتها فرقة أولاد عكاشة وهى من تاليف محمد يونس القاضى، وإخراج عبد العزيز خليل، وموسيقي داود حسني، وتمثيل زكي عكاشة وعلية فوزي وعبد المجيد شكري ووردة ميليان ، وقدمت نفس المسرحية عام 1936 وشارك في بطولتها يوسف عز الدين ونعيمة ولعة وماري عز الدين، وقدمتها فرقة يوسف عز الدين بروض الفرج.

نعود مرة أخرى لعام 1934 لنجد مسرحية بعنوان "الدنيا بخير" قدمتها فرقة رتيبة وإنصاف رشدي أشقاء الفنانة فاطمة رشدي والمسرحية من تأليف محمود الناصح وتمثيل رتيبة رشدي وعباس الدالي وإنصاف رشدي وامتثال فوزي وهي المسرحية تصنف ضمن مسارح الصالات ، وقدمت مسرحية بنفس الاسم " الدنيا بخير " عام 1935 أيضا لفرقة علي الكسار وكانت من تاليف حامد السيد وزكي إبراهيم وإخراج علي الكسار وديكور لاريتشي وتمثيل علي الكسار وحامد مرسي وعقيلة راتب ونعمات المليجي ، وقدمت أيضا فرقة ببا عز الدين مسرحية بنفس الاسم عام 1937 من تاليف عبد النبي محمد ، وموسيقي سيد مصطفي ومحمود الشريف ومن تمثيل ببا عز الدين وعبد النبي محمد وحسين المليجي ومحمد إدريس.



مسرحيات عن الدنيا

ومن المسرحيات أيضا التي قدمت وتحمل اسم دنيا مسرحية قدمتها فرقة تحت 18 عام 2000 وهي من تأليف تشارلز ديكنز وإخراج عباس احمد وقامت ببطولتها مي عبد النبي ومحيى الدين عبد المحسن وممدوح درويش وعبد الله حنفي ، وفي عام 2011 قدمت فرقة مسرح الفن لجلال الشرقاوي مسرحية " دنيا اراجوزات " تاليف محمود الطوخي وإخراج جلال الشرقاوي وديكور حازم شبل وموسيقي عصام كاريكا وتمثيل هبة ابوسريع وفاروق هاشم وهشام عادل واحمد حمدي ، وفي عام 2002 قدمت فرقة نبيلة حسن " فرسان الفن " مسرحية " الدنيا اتشقلبت " تاليف فتحي الجندي وإخراج نبيلة حسن وموسيقي وائل عوض وتمثيل سامي مغاوري واحلام الجريتلي ومؤمن حسن ومعوض إسماعيل .

وفى عام 1935 نجد مسرحية بعنوان " الدنيا بتلف " لفرقة بديعة مصابني والمسرحية تاليف أبو السعود الابياري وإخراج موريس قصيري وموسيقي فريد غصن ومحمود شريف وتمثيل بديعة مصابني وسيد سليمان وفتحية محمود ولطيفة نظمي ، وقدمت الفرقة الغنائية الاستعراضية عام 1975 مسرحية " دنيا البيانولا " من تاليف محمود دياب وإخراج كرم مطاوع وديكور سمير زكي وموسيقي محمد الموجي وتمثيل محرم فؤاد وعفاف راضي وفاروق نجيب واحسان القلعاوي .



رتيبة وانصاف رشدي قدما مسرحيات عن الدنيا

وقدمت فرقة بديعة مصابني عام 1936 مسرحية أخرى بعنوان "دنيا تجنن" من تاليف أبو السعود الإبيارى وموسيقى فريد غصن ومحمود شريف وتمثيل بديعة مصابني ومحمد كمال المصري وفتحية شريف وعبد الفتاح القصري ، وفي عام 1968قدم المخرج نور الشريف مسرحية بعنوان " دنيا التنابلة من بطولة نعمات مختار وزين العشماوي وسيد زيان .

وخلال أعوام مختلفة شهد المسرح المصري عناوين لمسرحيات مثل "الدنيا الجديدة" لفرقة يوسف عز الدين، قدمت فرقة الريحاني مسرحية " الدنيا جري فيها ايه ؟ ، و" الدنيا حظوظ " لفرقة ببا عز الدين عام 1940، و" الدنيا رواية هزلية " و" دنيا السيرك " اخراج عادل سمير و" الدنيا شبكة " لفرقة رتيبة وانصاف رشدي عام 1938 ، ومسرحية " الدنيا علي قرن خرتيت " لفرقة مسرح الطليعة عام 1996اخراج فاروق زكي ، و" الدنيا علي كف عفريت " لفرقة الريحاني عام 1937 و" الدنيا لما تضحك " لفرقة الريحاني أيضا في نفس العام ، وغيرها وغيرها من المسرحيات.