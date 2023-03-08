شكرا لقرائتكم خبر عن شيري عادل وطارق صبرى يكشفان لـ"صاحبة السعادة" كواليس قصة حبهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّت الفنانة شيرى عادل وزوجها الفنان طارق صبرى ضيفين على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس على شاشة قناة dmc.

وكشف الثنائى لـ"صاحبة السعادة" كواليس بداية قصة حبهما، فقال صبرى: "أنا وشيرى نعرف بعض من أيام مسلسل بنات سوبر مان فى 2016، وكنا أصحاب فى الشغل عادي، بس مكانش فيه حاجة عاطفية، فقط كنت أتواصل معها على فترات".

وأضاف طارق صبرى: "كنت معجب بيها، وفى مرة عرضت عليها نتقابل، قال لى: أنا قاعدة جنب القط بتاعى ومش بنزل وقتها شعرت أنها ترفضنى على استحياء".

من جانبها قالت شيرى: "بعد مسلسل بنات سوبر مان بأسابيع اتعرض عليا مسلسل، لكن جت لى سفرية لدبى مفاجأة وكان لازم أسافر، واعتذرت، وفى نفس الوقت بالصدفة زميلنا (مخرج المسلسل) حصل له أزمة صحية".

واستكمل طارق صبرى: "رحت لصديقنا المستشفى، وكلمتنى شيرى عشان تعرف تفاصيل حالته الصحية، وقلت لها نروح مع بعض، واستغليت الفرصة".