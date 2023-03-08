شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يحمل صقرا فى كواليس "ضرب نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة ON صورة للفنان أحمد العوضى من كواليس مسلسل "ضرب نار" يظهر فيها حاملًا صقرًا أثناء تصوير أحد مشاهد العمل، وتشاركه البطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد أيام من طرح عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو التشويقى الرسمى للمسلسل، الذى من المقرر عرضه حصريًا على شاشة قناة on فى رمضان.

العوضى

وكشف البرومو عن تقديم ياسمين عبد العزيز شخصية شعبية لفتاة من شبرا تدعى "مهرة"، تتحمل مسئولية نفسها وأخواتها بعد وفاة والدهم، وتعمل فى الخياطة، وتقابل خلال مشوار حياتها رجلاً من سوهاج يدعى "جابر" وتقع فى حبه، وسط العديد من المشاكل والصراعات التى تواجه الثنائى.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

وغابت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدما مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.