شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر وأميرة فتحى وسوزان نجم الدين أبرز حضور عرض فيلم "كاملة" بمهرجان أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على حضور عرض فيلم "كاملة" المشارك فى مسابقة الفيلم المصرى، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بدورته السابعة، حيث سبق العرض إقامة سجادة حمراء للنجوم من أبرز الحضور نجلاء بدر، أميرة فتحى، سوزان نجم الدين، مادلين طبر إضافة إلى عدد من صناع الفيلم وضيوف المهرجان.

فيلم "كاملة" بطولة إنجي المقدم، مي الغيطي، فراس سعيد، لطفى لبيب، سلوى عثمان وتأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام ساويرس، ويعرض الفيلم كاملة لدراما إنسانية حول وضع المرأة والأزمات التي تحاصرها من خلال بطلته "كاملة" الطبيبة النفسية التي تعاني من نظرة المجتمع لها لتجاوزها سن الأربعين دون زواج.

وتستقبل الطبيبة حالات مرضية مختلفة تعرض لمشاكل التحرش والعذرية وختان الإناث، وما يسببه الأخير من أزمات في حياة إحدى مريضاتها "أسماء" الأمر الذي يدفع بها لنهاية مأساوية، وتتلامس أزمة كاملة الشخصية مع مريضتها، وتتفاقم بعد وفاة والدها حيث تتدخل أسرة الأب في حياتها بشكل سافر لعدم زواجها وتطاردها العمة بدعوى الخوف عليها، كما تتعرض لأزمة عاطفية تجعلها تفقد الثقة في كل شيء.

ويشارك في الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.