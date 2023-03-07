"تحت الشجرة" يضيف الجائزة رقم 7 بالمهرجان الأفريقى للسينما والتليفزيون

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القاهرة - سامية سيد - رفع الفيلم التونسى "تحت الشجرة" رصيده من الجوائز بالمهرجانات السينمائية إلى رقم 7 إذ فاز أبطال فيلم المخرجة أريج السحيرى بجائزتى التمثيل فى الدورة 28 من المهرجان الأفريقى للسينما والتليفزيون "فيسباكو" فى واجادوجو ببوركينا فاسو.

جائزتا أفضل أداء تمثيلى رجالى ونسائى تشارك فيهما أبطال الفيلم الذى سبق شارك في أكثر من 30 مهرجانا دوليا حول العالم أحدثها مهرجان الفيلم العربي في سان دييجو، وفاز خلال مشواره بخمس جوائز هم التانيت الفضي في أيام قرطاج السينمائية وجائزة البايارد الذهبي من مهرجان نامور السينمائي والجائزة الكبرى في أيام السينما الفرنسية في توبنجن شتوتجارت وجائزة مسابقة الحلم في مهرجان السينما المتوسطية في بروكسل.

"تحت الشجرة" سبق أن شارك فى عشرات المهرجانات من أهمها مهرجانات البحر الأحمر وتورونتو وكارلوفي فاري وسراييفو ولندن وشيكاغو وملبورن السينمائي وميونخ وسنغافورة وريو دي جانيرو وفيينا والمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وحصل تحت الشجرة على إشادات نقدية من أهم وسائل الإعلام العالمية، منهم الناقد كليم أفتاب الذى أبدى على موقع سينيوربا انبهاره بالطاقم التمثيلى للفيلم في أول وقوف لهم أمام الكاميرا، كما وصفه ستيفن سايتو على موقع The Moveable Fest بأنه "التجربة الروائية الأولى الساحرة لأريج السحيرى"، وكتبت الناقدة لوفيا جياركاي على موقع هوليوود ريبورتر "تجربة ممتعة أخاذة وتقدم نسيجًا بسيطًا أنيقًا من التفاعلات المعقدة"، أما موقع سكرين دايلي فكتبت آمبر ويلكينسون "من المرجح أن يحلق الفيلم بعيدًا بفضل التجسيد الجذاب للمغازلات الصيفية والاكتشاف المرهف للعلاقة بين الأخوات في مواجهة خلفية ذكورية".

تدور أحداث الفيلم خلال يوم واحد أثناء موسم الحصاد الصيفي بين الأشجار، حيث يعمل مجموعة من المراهقين تحت أعين العمّال الأكبر سنًا، ويختبرون مشاعر الحب، ويحاولون فهم بعضهم البعض، كما يستكشفون عالم بناء العلاقات القوية.

تحت الشجرة هو أول فيلم روائى لأريج السحيرى، التى سبق لها إخراج الفيلم الوثائقي الطويل الفائز بالعديد من الجوائز عالسكة.

الفيلم من إخراج أريج السحيري ويشاركها تأليف الفيلم غالية لاكروا، باقي همان، وبطولة فداء الفضيلي، فاتن الفضيلي، أماني الفضيلي، سمر سيفي، وعبد الحق المرابطي.