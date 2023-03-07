راغب علامة يُوجه رسالة للفنانة مايا دياب

بيروت ـ فادي سماحة أشاد الفنان راغب علامة، بالفنانة مايا دياب بعد قيامها في أحد اللقاءات التلفزيونية بغناء إحدى أغانيه القديمة والتي تحمل اسم "ياريت"، والتي أهدتها مايا لابنتها.

وجاءت كلمات الأغنية مناسبة تماماً لحالة الحب التي تربط مايا بإبنتها.."ياريت فيي خبيها وما خلي حدى يحاكيها..بسقيها دموع عيني وقدمها قلبي بأيديه

وحرص راغب على اعادة نشر الفيديو، الذي ظهرت من خلاله مايا دياب وهي تغني هذه الأغنية، وذلك عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وكتب قائلا "عزيزتي مايا دياب.. يسلم هالصوت الحلو

والطلة الرائعة، ويخلّي عمرك ويحفظلك هالأميرة "كاي" الجميلة. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : راغب علامة يهنئ عاصي الحلاني بخطوبة ابنته راغب علامة يحيى حفلاً غنائيًا في دبى 24 فبراير

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