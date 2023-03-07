شكرا لقرائتكم خبر عن السينما الإسبانية ضيف شرف مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان "كان" السينمائى دولة إسبانيا لتكون ضيف الشرف الرسمى فى قسم سوق الفيلم، فى النسخة 76 المقبلة التى ستقام فى الفترة من 16 إلى 24 مايو المقبل، ليتم تسليط الضوء وعرض المواهب والمحتوى الإسبانى، بدءًا من السينما إلى الأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة.

تتبع إسبانيا الهند التى أصبحت أول دولة شرف رسمية لمدينة كان فى عام 2022، إذ أطلق سوق المهرجان مبادرة العام الماضى لتسليط الضوء على الدول المختلفة والاحتفال بها في كل إصدار من الأسواق.

حظى قطاع السينما في إسبانيا بحضور كبير في المهرجانات العام الحالى، ففى الشهر الماضى، فاز فيلم Species of Bees 20,000 بـ3 جوائز فى مهرجان برلين، بينما فاز فيلم Pacifiction لألبرت سيرا بجائزتي سيزار، وفاز فيلم رودريجو سوروجوين The Beasts جائزة سيزار لأفضل فيلم أجنبي.

وتشمل النجاحات الأخيرة للسينما الإسبانية في العام الماضي أيضًا فيلم Alcarràs لكارلا سيمون الذي فاز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي وفيلم The Windshield Wiper لألبرتو ميلجو الذي فاز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقع الاختيار على المخرج السويدى روبن أوستلوند، المرشح لجائزة الأوسكار، والذى فاز فيلمه الأخير Triangle of Sadness بالسعفة الذهبية العام الماضى فى مهرجان كان السينمائى، ليكون رئيس لجنة تحكيم الدورة الـ76 المقبلة لمهرجان كان.