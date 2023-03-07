شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء شريفة فاضل بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عزاء الفنانة شريفة فاضل داخل مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، والتي شيعت جثمانها أمس بمسجد السيدة نفيسة وغاب نجوم الفن عن الحضور.

ورحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة شريفة فاضل، بعد رحلة حياة مليئة بالفن والطرب والأحداث الفنية، الفنانة الراحلة أهدت الوطن أغلى ما تملك ومنحته قطعة من قلبها فهى أم البطل الشهيد سيد السيد بدير الذى استشهد فى حرب الاستنزاف فغنت أمه لأمهات الأبطال بدمها ودموعها.

رحلة تألق ونجومية وحزن وألم وفراق ومسيرة حياة كانت فيها سلطانة الطرب تجلس على عرش الشهرة والنجومية، سمعها الأمراء والملوك والرؤساء، كما استحوذت على قلوب البسطاء.

واشتهرت شريفة فاضل بأغنية أمانة يا بكرة فى فترة الخمسينيات، وتزوجت من المخرج السيد بدير الذى أسند إليها بطولات العديد من الأعمال الفنية، وفى فترة الستينيات حققت نجاحا كبيرا بأغنية حارة السقايين، وقدمت فيلماً بنفس الاسم، وفي فترة السبعينيات استشهد ابنها الضابط "سيد السيد بدير" فى الحرب، وغنت أغنية أم البطل، أثناء حرب أكتوبر.

قدمت شريفة فاضل مجموعة متنوعة من الأفلام مثل "سلوى في مهب الريح"، "غازية من سنباط"، "مفتش المباحث"، "سلطانة الطرب"، واختتمت مشوارها السينمائي بفيلم "تل العقارب" عام 1985.

للفنانة شريفة فاضل عشرات الأغاني التي ما زالت تحقق نجاحًا كبيرًا حتى الآن منها أغنية الأفراح الشهيرة "مبروك عليك يا معجباني يا غالي"، "أمانة يا بكرة"، "أسمر يا سمارة"، "الليل" و أغنية "تم البدر بدري" والتي تعد الأغنية الأشهر لوداع شهر رمضان.