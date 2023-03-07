شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة الإسبانية كوكا سكريبانو من مهرجان أسوان: مصر مذهلة ورأيت ذلك بنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت، منذ قليل، ندوة تكريم الفنانة الإسبانية كوكا سكريبانو، على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته السابعة، وأدار الندوة المخرج المغربى أحمد بولان، الذى قدم كوكا باعتبارها من النجوم المتميزة فى إسبانيا وأمريكا اللاتينية.

وقال بولان فى بداية الندوة: "عملت مع كوكا فى فيلم من إنتاج مغربى إسبانى تعرفت عليها فى الفيلم الذى أخرجته، ورحبت جدا بالحضور فى مهرجان أسوان".

وقالت كوكا سكريبانو: هذه هى المرة الأولى التى أحضر فيها إلى مصر، هذا البلد المدهش كما يقول الكثيرون، وكما رأيت بنفسى فى زياتى الأولى، وكانت فرصة رائعة أن أحضر إلى مصر وأزور أبو سمبل اليوم، مضيفة أنها ولدت فى إشبيلية فهى أندلسية، وبدأت العمل مع مخرجة نسائية، هذا مهم بالنسبة لهذا المهرجان، وأنا سعيدة لحضورى هذا المهرجان المهم.

وأشارت كوكا إلى أنها درست المسرح فى إشبيلية، وهى تعشق المسرح وحين لا تكون مشغولة فى فيلم تعمل فى المسرح.

وتابعت الفنانة الإسبانية أنه من المهم جدا أن يكون هناك مهرجان للمرأة لتصبح عضوا مهما فى المجتمع، وأكدت أن السينما مدرسة مهمة للجميع لتطوير عقليتنا.

وعن الحضارة العربية وتأثيراتها على الحياة في إسبانيا الحديثة تري كوكا أنها موجودة في الكثير من التفاصيل الموجودة حولنا فهناك قواسم مشتركة كثيرة أولها في اللغة، هناك مئات الكلمات الإسبانية من أصل عربى مثل السكر والأرز والقنطرة والمائدة وغيرها من الكلمات.

وأشارت إلى أن فرحتها بهذا المهرجان كبيرة لأنها لأول مرة ترى مهرجانا بهذا الحجم يكرس كل فعالياته للمرأة فى السينما، كما أنه يدعم النساء وقضاياها، ويدعمهن أيضا فى السينما، ورأيت الكثير من المخرجين الشباب الذين يبدأون طريقهم وأرى أن هذا من ضمن فعاليات المهرجان ليساعد على خروج أجيال جديدة من المخرجين وصناع السينما.

وأكدت أن المهرجان تكمن أهميته أيضا فى وجوده فى مدينة مثل أسوان وهى مدينة عريقة تحمل الكثير من عبق الحضارة وآثار الماضى .. وقالت إنها سعدت جدا بالتعرف على حضارة الفراعنة وزيارة آثارهم في أبو سمبل ومعبد فيلة وغيرها من الأماكن المذهلة.

وقالت إن تجربتها فى مصر مذهلة، وقالت إنها كانت سعيدة جدا أنها ستأتى إلى مصر، وتتمنى أن تزورها مرة أخرى.

وحرص على حضور الندوة مجموعة من الشباب الذين فازوا بمسابقة عن التمثيل في مكتبة الإسكندرية، وهم شباب فى المرحلة الثانوية وطلبوا نصائح ليستفيدوا منها في طريقهم بصناعة السينما، وبالفعل قدمت لهم النصيحة بالالتزام والصبر والعمل بجهد كبير وعدم اليأس مهما قابلهم من صعوبات، وشددت علي أننا نحتاج إلى كتاب ومخرجين أكثر يتحدثون عن المرأة ويكتبون عنها ويخرجون أفلاما عن قضاياها وهذا أمر مهم جدا لصناعة السينما ولدعم قضايا المرأة .

وقالت إنهن في إسبانيا فرصهن قليلة جدا كممثلات، فهناك ممثلون يقدمون خمسة أفلام في العام في حين أن الممثلات السيدات يقدمن فيلما واحدا فقط في العام.