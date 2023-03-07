شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تواصل تصوير مسلسلها الرمضانى "تحت الوصاية" فى مدينة القُصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة منى زكى وصناع مسلسل "تحت الوصاية" تصوير مشاهد العمل فى مدينة "القصير" جنوب البحر الأحمر، استعدادا لطرحه فى السباق الرمضانى المقبل حصريا على شاشة قناة dmc.

وتناقش النجمة منى زكى فى المسلسل العديد من القضايا التى تخص المرأة وضرورة تمكينها فى مختلف أنشطة المجتمع، وتحديها للصعاب الكثيرة التى تواجهها خلال رحلة حياتها، وذلك خلال شخصية "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، وتواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل.

بوستر مسلسل "تحت الوصاية"

وتضطر حنان للتخلى عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد ومواجهة التحديات التي تواجهها كامرأة في محل عملها، بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التي تواجهها مع عائلة زوجها من أجل الحفاظ على حقوق طفليها القاصرين، حيث يناقش العمل قانون الوصاية.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين.

وكانت شركة ميديا هب سعدي – جوهر طرحت مؤخرا البرومو الرسمي للمسلسل المكون من 15 حلقة، الذي كشف عن هروب منى زكى بصحبة ابنها وابنتها من شىء ما، فضلا عن طرح البوستر الرسمي للعمل والذي تصدرته "زكي" وظهرت مرتدية للحجاب".