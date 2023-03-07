شكرا لقرائتكم خبر عن "الغردقة لسينما الشباب" يلقى نظرة جديدة على أفلام يوسف شاهين فى ذكراه الـ15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقى مهرجان الغردقة لسينما الشباب نظرة جديدة على أفلام المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين بمناسبة الذكرى الـ15 لرحيله، والتى تصادف27 يوليو المقبل.

ويخصص المهرجان ضمن فعاليات دورته الأولى التى تقام خلال الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر المقبل احتفالية خاصة تحت عنوان "شاهين فى عيون الشباب" كما يصدر دراسة جديدة لأحد النقاد الشبان عن سينما يوسف شاهين وتعقد ندوة يشارك فيها كبار النجوم والمخرجين والمؤلفين الذين ساهم فى اكتشافهم وتقديمهم للشاشة الكبيرة مثل خالد النبوى وهانى سلامة وعمرو عبد الجليل ويسرا اللوزى وروبى وخالد يوسف وخالد الحجر وناصر عبد الرحمن وآخرين.



مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وقال المنتج جابي خوري إن يوسف شاهين كان يتمتع بروح شابة فهو كان شديد الاقتراب من الشباب ويقول لنا دائما إنهم يجددون من أفكاره شخصيا وأن يوسف شاهين رغم سنوات الرحيل الـ15 إلا أنه لايزال هناك الكثير الذي لم يكتشف بعد في مسيرته السينمائية الخالدة .

وأشار إلى أن يوسف شاهين كان مؤسسة فنية تسير على الأرض فهو منح الفرص لوجوه شابة جديدة في كافة الفروع السينمائية من كتابة وتمثيل وإخراج كما منحها أيضا لمخرجين كبار من أبناء جيله كما هو الحال في تجربة السقا مات للمخرج الكبير الراحل صلاح أبو سيف الذي أنتجه بعدما خشي كثير من المنتجين من تقديم فيلما عن فكرة الموت .

ومن جانبه قال الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب: أنه يفتخر كونه أحد تلامذة المخرج الكبير الراحل وأنه تعلم فن السينما علي يديه في المعهد العالي للسينما وأنه من الطبيعي أن يخصص مهرجان الغردقة في دورته الأولى برنامجا خاصا عن رؤية الشباب لأعمال العظماء من مبدعينا الكبار بهدف خلق جسور وتواصل بين تاريخنا وواقعنا السينمائي الحالي .

وقال الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان : إن الاحتفالية ستتضمن عرضا لمجموعة مختارة من أعمال يوسف شاهين المرممة بعضها تعرض نسخها لأول مرة في مهرجان سينمائى.