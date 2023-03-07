شكرا لقرائتكم خبر عن دي ماريا يرفض تكرار سيناريو كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رفض الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، تكرار سيناريو البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد دي ماريا مع السيدة العجوز آخر الموسم الجاري، في الوقت الذي لم يتم التوصل بينه ومجلس إدارة اليوفي لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وأكد موقع "TYC sports الأرجنتيني"، أن دي ماريا تلقى عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي، لكنه رفض مناقشة الفكرة أو الذهاب للعب هناك.

وأضاف: "رونالدو كان ينوي التواصل مع دي ماريا خلال الأيام القليلة الماضية، لإقناع النجم الأرجنتيني بفكرة الانتقال للعب في الدوري السعودي".

واختتمت: "اللاعب الفائز ببطولة كأس العالم 2022 يرفض السير على نهج رونالدو، ويسعى للاستمرار في الملاعب الكبرى في أوروبا".

ويستهدف دي ماريا تجديد عقده مع يوفنتوس لموسم آخر، من أجل الحفاظ على مستواه الحالي، قبل خوض بطولة كوبا أمريكا 2024.