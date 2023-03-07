شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى زوجة ياسر جلال بمسلسل "علاقة مشروعة" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة داليا مصطفى عن تفاصيل دورها فى مسلسل "علاقة مشروعة" للنجم ياسر جلال المقرر عرضه فى رمضان على شاشة قناتى الحياة وdmc، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة watch it الإلكترونية.

وأكدت داليا مصطفى أنها تظهر خلال الأحداث بشخصية زوجه النجم ياسر جلال، وأن لديها منه أولاد لكن أثناء تربيتهم وتقدمهم فى المراحل العمرية، يتعرضون إلى أزمات كبرى تتدور حولها أغلبية أحداث العمل، مضيفة: "وهو زوج لديه إحساس بالمسئولية اتجاه منزله، وحس رومانسى مرهف المشاعر وأنها تحمل لديه الكثير من الوفاء والإخلاص، لما يستحقه من المكانة الروحانية فى قلبها".



بوستر مسلسل "علاقة مشروعة"

كما أوضحت أن الفنانة مي عمر صديقتها المقربة خلال أحداث العمل، حيث تجمعها بها علاقة صداقة قوية، فيتعدد الجمع بينهم فى الكثير من المشاهد بتعدد إطارتها التى تكشفها الأحداث.

وأعربت عن تحمسها الكبير بالمشاركة في المسلسل، وقالت: "أنا متحمسة للمشروع والبناء الدرامى فيه تشويق كبير وهذا اللون من المسلسلات مش بيتعمل فى مصر، كما أن سرد الأحداث مختلف عن مشاركاتي السابقة.. بقدم حاجة جديدة عليا خالص وأرفع القبعه للشركة المتحدة على تقديم خلطه سحريه من أجمل المسلسلات وألوان مختلفة هذا العام".

وعن تعاونها مع المؤلفة سماح الحريري والمخرج خالد مرعي، أشارت: "سعيدة جدا بهذا التعاون، فسماح الحريرى، مؤلفة كبيرة ومتفوقة وسعيده بالتعاون معاها، وأيضًا، مع المخرج خالد مرعى فهو مخرج كبير وموهوب، كما أن كافة كاست العمل متميزين وبيطوروا مهاراتهم طول الوقت".

يذكر أن مسلسل "علاقة مشروعة" مسلسل اجتماعي مكون من 15 حلقه، حيث يناقش قضايا شائكة داخل المجتمع المصرى، مغلفًا بإطار رومانسى تشويقى، بطولة ياسر جلال، مى عمر، داليا مصطفى، ميمى جمال ، مراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى وآخرين وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.