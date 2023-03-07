“في العناية المركزة” .. صفاء جلال تطلب الدعاء لهذه الفنانة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مارس 2023 05:47 مساءً - وجهت الفنانة صفاء جلال رسالة إلى متابعيها وجمهورها، طالبتهم من خلالها بالدعاء لزميلتها وصديقتها الفنانة شيرين الطحان .

حيث تعرضت الفنانة شيرين الطحان لأزمة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى ودخولها العناية المركزة، وفقا لما كشفته صفاء جلال في منشور لها على موقع “فيس بوك” .

تضمن المنشور صورة لشيرين الطحان، كتبت صفاء جلال في تعليقها عليها: “ادعو لحبيبتي الجميلة شيرين الطحان في العناية المركزة .. ادعولها ربنا يشفيها ويعافيها يارب” .

يذكر أن شيرين الطحان هي ممثلة مصرية عملت بعد تخرجها من كلية التجارة بجامعة القاهرة كمقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات عام 2000، .

ثم رشحها المخرج أحمد يسري للمشاركة في بطولة فيلم ” 45 يوم”، وشاركت بعدها في عدة مسلسلات منها: رقم مجهول، اسم مؤقت، السبع وصايا، الركين .

وكان آخر مسلسلات شيرين الطحان هو الجزء الأول من مسلسل “رمضان كريم” مع المخرج سامح عبد العزيز، والفنانين: روبي، شريف سلامة، نجلاء بدر، سيد رجب، ريهام عبد الغفور، محمود الجندي، صبري فواز وغيرهم .