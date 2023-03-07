بسبب الخلاف بينهما .. ليلى أحمد زاهر تكشف موقف والدها من عملها مع غادة عبد الرازق

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مارس 2023 05:47 مساءً - كشفت الفنانة ليلى أحمد زاهر عن موقف والدها الفنان أحمد زاهر من عملها مع الفنانة غادة عبد الرازق، حيث تشاركها ليلى بطولة مسلسلها الرمضاني القادم “تلت التلاتة”، على الرغم من وجود خلافات بينهما منذ تعاونهما في مسلسل “حكاية حياة” .

قالت ليلى أحمد زاهر في لقاء لها مع برنامج “ET بالعربي”: “بابي دايما بيفصل خلافاته الشخصية أو حاجات في شغله عن بناته .. بابي دايما بيفكر إزاي الدور ده هيفيدني” .

تابعت: “وطبعا أستاذة غادة عبد الرازق ممثلة تقيلة وجامدة جدا وأنا أحب جدا أقف قدام المدرسة دي من التمثيل، فبابي قالي طبعا اشتغلي” .

يذكر أن مسلسل “تلت التلاتة” من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، وهو مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض .

ويشارك في بطولته كلا من: غادة عبد الرازق، أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وغيرهم .

خلاف غادة عبد الرازق وأحمد زاهر ..

سبق وأن تحدث الفنان أحمد زاهر عن علاقته بالفنانة غادة عبد الرازق والخلاف بينهما الذي بدأ منذ تعاونهما في مسلسل “حكاية حياة” قبل سنوات .

قال “زاهر” في لقائه ببرنامج “المجهول” المذاع عبر قناة “LBCI” اللبنانية إنه توجد عداوة بينه وبين غادة عبد الرازق ولكن من ناحيتها ولا يعلم السبب في حدوث هذا الخلاف .

تابع: “أنا معملتهاش حاجة، هي يمكن تكون مبتحبنيش هي حرة، أنا مش هجبرها أنها تحبني .. على فكرة رغم كل ده غادة عبد الرازق من أقوى ممثلات الوطن العربي وعملنا مشاهد حلوة جدا في حكاية حياة” .

أضاف: “أنا قولت مش هشتغل معاها تاني، احنا نفسيا وإنسانيا محصلش كيميا ما بينا، لكن فنيا حصلت واحنا مثلنا مع بعض مشاهد جامدة” .

وأشار أحمد زاهر إلى أن الفنانة غادة عبد الرازق كانت قد تدخلت لمنع مشاركته في مسلسل “حكاية حياة” لولا إقناع المخرج محمد سامي لها فتراجعت عن ذلك .

أكمل: “حصل في الأول إن أنا جالي تليفون انت مش معانا، وبعدين رجعت في كلامها ورجعنا وبدأنا تصوير .. أكيد حصل حوارات ما بينها وما بين المخرج والمنتجة وقالوا مينفعش” .

واصل: “ده أنا قعدت سنة بخس للمسلسل ده، سنة كاملة بخس من المرض علشان أبقى أد الدور اللي في حكاية حياة ده وخلاص داخلين التصوير جالي انت مش معانا” .

استطرد أحمد زاهر حول ردة فعله بعد إبلاغه بذلك: “انهارت طبعا وبدأت أصلي واركع في الأرض وأدعي ربنا، وأنا ساجد جالي تليفون من مها سليم انت معانا ومفيش أي مشكلة” .