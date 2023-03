شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أفلام عابرة للنوع بمهرجان الإسماعيلية للأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفى الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة بالفيلم "العابر للنوع" أو Hybrid والذى يعد واحداً من أبرز الأنواع الفيلمية التي يلجأ إليها صناع الأفلام في العصر الحديث إذ تمزج بين أكثر من نوع وشكل فيلمي داخل الفيلم الواحد، لنرى صانع الفيلم يضع في شريطه السينمائي أكثر من نوع ليتنقل بين الوثائقى والروائى والتحريك وفق رؤية الصانع بشكل إبداعي لتذوب الفواصل تمامًا ما بين الأشكال الرئيسية في صناعة الأفلام.

ويتضمن برنامج أفلام Hybrid أو العابر للنوع 5 أفلام هى "آموس" للمخرج نادر بوحموش، و"اصطياد الأشباح" المخرج رائد أناضولى، و"ثمانية وعشرون ليلًا وبيت من الشعر" المخرج أكرم زعترى، و"وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم" للمخرج داود عبد السيد والذي يعرض في المهرجان عقب ترميمه، و"الدجاج" للمخرج عمر أميرالاى.





مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يوم 14 مارس الجارى، ويعقد المهرجان سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويسعى هذا العام لاستكمال تحقيق أهدافه بنشر ثقافة مشاهدة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك.



بوستر مهرجان الاسماعيلية السينمائ

المكرمون فى مهرجان الإسماعيلية

تشمل قائمة المكرمين في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مدير التصوير السينمائى محمود عبد السميع، الذى يعمل حاليا مستشارا لشئون المقتنيات بمشروع متحف السينما المصرية التابع للشركة القابضة للسينما بوزارة الثقافة، ورئيس جمعية الفيلم ورئيس مهرجان جمعية الفيلم السنوى.

تكريم الناقد محمود على

كما تكرم إدارة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة الناقد السينمائى والمؤرخ محمود على، الذى سبق أن تقلد منصب مدير تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون ورئيس تحريرها بالإنابة، كما حصل على العديد من التكريمات، حيث حصل على تكريم من المركز الكاثوليكى فى عام 2017 وتم تكريم بجمعية الفيلم عام 2018.

تكريم المخرج مارك كازينز

تحرص إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة على تكريم المخرج الأيرلندى مارك كازينز، أحد أبرز صناع الأفلام التسجيلية، وولد فى 3 مايو 1965 فى بلفاست أيرلندا الشمالية، واشتهر بأعمال منها March on Rome و The First Movie و The Eyes of Orson Welles..