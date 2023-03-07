حقيقة سب جمال سليمان للفنان الراحل شادي زيدان وعائلته

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مارس 2023 03:50 مساءً - رد الفنان السوري جمال سليمان على الخبر الذي انتشر مؤخرا عن قيامه بسب مواطنه الفنان الراحل شادي زيدان وتبادل عائلة الأخير الشتائم معه .

أكد جمال سليمان في منشور له عبر حسابه على موقع “فيس بوك” على أن هذا الخبر ما هو إلا “أكاذيب” على حد وصفه ولا أساس له من الصحة، متحدثا عن علاقته بعائلة شادي زيدان وتحديدا شقيقه الفنان أيمن زيدان .

فكتب قائلا: “أحد المواقع الوضيعة التي تنشر الأكاذيب ادعت أنني شتمت الراحل شادي زيدان وأن عائلة شادي قد ردت علي” .

تابع جمال سليمان: “من حيث المبدأ أنا لا أتردد بالرد على أفكار الآخرين إن اختلفت مع أفكاري، لكني لا أشتم حتى من شتمني لأن هذا ليس من شيمي” .

وأضاف: “لقد أحزنتني وفاة شادي جدا واتصلت بأخي أيمن معزيا .. بيني وبين أيمن وعائلته عشرة طويلة وخبز وملح و حن تربينا على احترام ذلك” .

وكان قد رحل شادي زيدان عن عالمنا يوم الجمعة الماضي 24 فبراير عن عمر ناهز 49 عاما، بعد دخوله في غيبوبة استمرت لمدة 9 أيام بعد إصابته بنزيف دماغي .

وحرص على حضور جنازته وتقديم واجب العزاء عدد من نجوم سوريا، جاء من بينهم الفنانة سوزان نجم الدين والمخرج وائل رمضان .