أحدث ظهور لـ والدة منى زكي.. وهذا ما قالته عن الإنتقادات الموجهة لإبنتها ومسلسلها الجديد!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مارس 2023 03:50 مساءً - ردّت السيدة تهاني جعفر والدة الفنانة منى زكي على الانتقادات التي تعرضت لها ابنتها بعد طرح بوستر مسلسلها «تحت الوصاية» المقرر عرضه في موسم شهر رمضان 2023 المقبل.

وقالت والدة منى زكي في تصريحات مَحلّية: أنا فرحانة ببنتي وبنجاحها، وبدعي لها وعاوزاكم تدعوا ليها معايا أن المسلسل يكون حلو.

تعليق والدة منى زكي على الهجوم على إبنتها

وأضافت: أنا أم وخايفة عليها، وصورتها على البوستر دي الشخصية اللي بتقدمها والدور عاوز كده، لكن بعض الناس غيرانة منها ومن نجاحها والشركات بتحارب بعض وبزعل لما الناس تنتقدها.

تهاني جعفر والدة منى زكي

وعن أكثر الأعمال التي تحبها لابنتها، قالت تهاني جعفر: كل أعمالها بحبها، وأي عمل ليها بشوفه مليون مرة ومش بزهق.

بوستر “تحت الصاية” يضع منى زكي في مرمى الإنتقادات

وقد تعرضت منى زكي لانتقادات لاذعة بعد طرح بوستر غير رسمي للعمل ظهرت فيه منى زكي بشكل منفرد، وانتقد البعض ظهورها بحواجب عريضة حيث قال البعض إنها تشوه صورة الحجاب.

منى زكي في بوستر مسلسل «تحت الوصاية» – رمضان 2023

وطرحت الشركة المنتجة لـ مسلسل تحت الوصاية بوستر العمل الرسمي قبل أيام من بطولة النجمة منى زكي، إلى جانب مجموعة من الفنانين منهم نسرين أمين، مها نصار، دياب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

وظهرت منى زكي، في البوستر الرسمي الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، بملابس بسيطة وحجاب، وتجلس على الرمل وأمامها بحر، وتجلس معها فتاة في عمر عامين ويستند على ظهرها صبي في عمر 10 سنوات.

مسلسل «تحت الوصاية»

وتتناول منى زكي في مسلسلها الجديد مجموعة من القضايا المتعلقة بالمرأة وضرورة تمكينها في مختلف أنشطة المجتمع.

ويناقش مسلسل تحت الوصاية قانون وصاية الأم على الأبناء بعد رحيل الأب، من خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعي.

وتجسد الفنانة منى زكي، بالعمل شخصية سيدة أربعينية تدعى “حنان” ربة منزل وأم لطفلين، وتواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل، ما يضطرها للتخلي عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد. وتجد فيها الكثير من الأزمات والصعوبات مع أهل زوجها ومجتمعها المحيط.

والعمل تولى تأليفه خالد وشيرين دياب، ومن إخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هُب سعدى – جوهر، في ثاني تعاون لمنى مع الشركة إذ تعاونت معهما من قبل في مسلسل لعبة نيوتن في شهر رمضان قبل الماضى وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتأليف وإخراج تامر محسن.

إلهام شاهين توجه رسالة دعم لـ منى زكي

وهبّ عدد كبير من النجوم وزملاء منى زكي للدفاع عنها مؤكدين أن الدور الذي تقدّمه في المسلسل يستوجب ظهورها بهذ الشكل.

ومن أبرزهم الفنانة إلهام شاهين التى حرصت على على توجيه رسالة دعم للفنانة منى زكي بعد تصدرها الترند بسبب البوستر الدعائي لمسلسلها الجديد “تحت الوصاية”، حيث تليقها انتقادات اعتبرت مظهره في هذا المسلسل “إساءة للمرأة المصرية بشكل عام وللحجاب بشكل خاص”، مطالبين باعتذار رسمي وتوضيح.

وقالت إلهام شاهين:” منى زكى فنانة رائعة ومتمكنة من أدواتها وبتعرف تختار أدوارها، ولذلك لها تأثير كبير، وهذا ما يخشاه من يهاجموها”.

إلهام شاهين لـ منى زكي: “لا تلتفتي ولا تعطى أهميه للهجوم”.

وأكدت: “ما يحدث مع منى زكي دليل على قوة الفن وتأثيره، وأقول لها تأكدي إن مسلسلك سيكون الأعلى مشاهدة فى رمضان، لإن هذا ما حدث معى العام الماضى هاجمونى بشدة لما نزلت صورتي على بوستر مسلسل (بطلوع الروح) عشان لابسه الزي الداعشي هذا الهجوم جعل المسلسل رقم 1 فى الـ top ten الأعلى مشاهدة على شاهد”.

وأضافت: “لا تلتفتي ولا تعطى أهمية للهجوم، إنتى الأهم والأعلى.. مبروك مقدمًا وننتظر المسلسل بكل شغف”.

تامر حبيب يتضامن مع المسلسل

كما أبدى السيناريست تامر حبيب، إعجابه ببوستر مسلسل “تحت الوصاية” الذي تخوض بطولته الفنانة منى زكي، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2023.

وكتب تامر حبيب، عبر “ستوري” حسابه على موقع “إنستجرام”: “إذا كان الأفيش حلو وراقي وعالمي النزعة كده، يبقى أكيد إن شاء الله هنتفرج على مسلسل حلو قوي، ومبروك تاني وتالت ورابع يا صحابي يا جامدين”.

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