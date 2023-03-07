“ما أتفهك” .. ياسمين رئيس تهاجم نجم شهير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مارس 2023 03:50 مساءً - هاجمت الفنانة ياسمين رئيس نجما سينمائيا دون الكشف عن هويته، واصفة إياه ب “التافه” وأن ما يقدمه من أفلام هي أفلاما تافهة ولكنها جعلت منه نجما .

كتبت ياسمين رئيس في تغريدة لها عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “النجم اللي بقى نجم بتفاهة أفلامه .. ما أتفهك” .

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين، متسائلين في تعليقاتهم عن هوية النجم المقصود من هجوم ياسمين رئيس .

وفي سياق آخر يُعرض حالياً لياسمين رئيس فيلم “أنا لحبيبي”، والذي تم طرحه في دور العرض في شهر فبراير الماضي .

وشاركها في بطولة الفيلم كلا من الفنانين: كريم فهمي، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومي فؤاد، محسن محيي الدين، وغيرهم .

وفيلم “أنا لحبيبي” من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار رومانسي .