“ما أتفهك” .. ياسمين رئيس تهاجم نجم شهير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مارس 2023 03:50 مساءً - هاجمت الفنانة ياسمين رئيس نجما سينمائيا دون الكشف عن هويته، واصفة إياه ب “التافه” وأن ما يقدمه من أفلام هي أفلاما تافهة ولكنها جعلت منه نجما .
كتبت ياسمين رئيس في تغريدة لها عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “النجم اللي بقى نجم بتفاهة أفلامه .. ما أتفهك” .
ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين، متسائلين في تعليقاتهم عن هوية النجم المقصود من هجوم ياسمين رئيس .
وفي سياق آخر يُعرض حالياً لياسمين رئيس فيلم “أنا لحبيبي”، والذي تم طرحه في دور العرض في شهر فبراير الماضي .
وشاركها في بطولة الفيلم كلا من الفنانين: كريم فهمي، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومي فؤاد، محسن محيي الدين، وغيرهم .
وفيلم “أنا لحبيبي” من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار رومانسي .
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