شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم المصرى "الورشة" فى مهرجان أسوان لأفلام المرأة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
فيلم "الورشة" من تأليف حسام موسى بطولة نضال الشافعى، سهر الصايغ، محمد جمعة، أحمد الشامي، حمزة العيلي، نور الكاديكي، مادلين طبر، علا رامي، أحمد صيام، فريدة الجريدي، أحمد حلاوة، حنان سليمان وعدد من الوجوه الجديدة، وتم تصوير معظم أحداث العمل في مسرح نقابة الممثلين بشارع القصر العينى.
فيلم "الورشة" تدور أحداثه حول نضال الشافعي الذى يجسد دور شاب يرغب فى مزاولة مهنة التمثيل ويخطب سهر الصايغ التى تسعى هى الأخرى لتصبح ممثلة الأمر الذي يدفعهما لاستئجار مسرح لتأسيس فرقة وإنتاج عرض مسرحي يقدمون أنفسهم من خلاله ويحكون من خلاله معاناتهم وكفاحهم وكواليس حياتهم الخاصة.
ويشارك في الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.