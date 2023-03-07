شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم المصرى "الورشة" فى مهرجان أسوان لأفلام المرأة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فعاليات اليوم الثالث من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دروته السابعة، اليوم الثلاثاء، عرض الفيلم المصرى "الورشة" الساعة التاسعة مساء ضمن مسابقة الفيلم المصرى، بحضور مخرجه محمد حمدى، وذلك بعدما عرض الفيلم تجارياً فى مصر خلال شهر ديسمبر من عام 2021.

فيلم "الورشة" من تأليف حسام موسى بطولة نضال الشافعى، سهر الصايغ، محمد جمعة، أحمد الشامي، حمزة العيلي، نور الكاديكي، مادلين طبر، علا رامي، أحمد صيام، فريدة الجريدي، أحمد حلاوة، حنان سليمان وعدد من الوجوه الجديدة، وتم تصوير معظم أحداث العمل في مسرح نقابة الممثلين بشارع القصر العينى.

فيلم "الورشة" تدور أحداثه حول نضال الشافعي الذى يجسد دور شاب يرغب فى مزاولة مهنة التمثيل ويخطب سهر الصايغ التى تسعى هى الأخرى لتصبح ممثلة الأمر الذي يدفعهما لاستئجار مسرح لتأسيس فرقة وإنتاج عرض مسرحي يقدمون أنفسهم من خلاله ويحكون من خلاله معاناتهم وكفاحهم وكواليس حياتهم الخاصة.

وأعلنت وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى، أول أمس الأحد، افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة المقامة فى الفترة من 5 حتى 10 مارس الجارى، وتم تكريم نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، الإعلامية الكبيرة درية شرف الدين، والنجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، والمخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار.

ويشارك في الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.