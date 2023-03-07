شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى نوت يناقش قضايا الختان والتعليم بمهرجان أسوان لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح منتدى نوت فعاليات اليوم الثاني من الدورة السابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بندوة عرضت فيلم "عيد ميلاد سارة" وتناقش أحداثه قضية ختان الإناث.

وقالت الدكتورة عزة كامل مدير منتدى نوت ونائب رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة إن فيلم "عيد ميلاد سارة" من إخراج ياسر شفيعي، ويناقش قضية ختان الإناث وما تمثله هذه الظاهرة من عنف مجتمعي تجاه الفتيات الصغار وتأثيره السلبي عليهن.

ويدور فيلم "عيد ميلاد سارة" حول الزوجة التي تحاول أن تحمي ابنتها من عملية ختان يصر على إجرائها الزوج بمساعدة أمه وأخيه الطبيب، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي بسيط خلال الاحتفال بعيد ميلاد سارة وتضطر والدة سارة للاتصال بخط نجدة الطفل والتبليغ عن الجريمة التي يحاول زوجها ارتكابها في حق ابنتهم بحجة الحفاظ على عفتها، في حين تعتبر الأم هذا الأمر جريمة تؤدي إلى تدمير حياة الطفلة .

وتحدث فريق عمل الفيلم عن كواليس الفيلم وسبب اختيار أسرة متوسطة لتدور الحداث في إطارها، والمبررات التي تدفع الأسرة للتفكير في هذه الجريمة ومعاناة الأم لحماية ابنتها، كما تحدث ياسر شفيعي عن تدريب الطفلة التي قامت بدور سارة على التمثيل، والعمل على تقديم أبعاد ومعالجة درامية متنوعة للشخصيات حتى تصل الفكرة ويؤدي الفيلم رسالته.

كما ناقش منتدى نوت قضية التعليم في الأرياف والمناطق النائية من خلال فيلم " شامية " من إخراج محمد هشام ، الذي أنتجته هيئة بلان مصر بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ، ليعرض الفيلم مبادرة فتيات في أدوار قيادية، ويؤكد على اهمية استكمال تعليم الفتيات.

وقالت عبير صلاح الدين مسؤولة التوثيق والإعلام في وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم انتاج هذا الفيلم بمناسبة برنامج اليوم العالمي للفتاة 2022 ، واشترك في هذا البرنامج حوالي 20 فتاة ، وشعرنا أن شخصية شامية جاذبة بطريقة كلامها والقصة التي خلفها، والفيلم أشبه بومضة عن حياة هذه الفتاة ، وأردنا توثيق هذه الشخية كنموذج في فيلم قصير.