شكرا لقرائتكم خبر عن قناة ON تنشر كلمات أغنية "ولعانة" لـ أحمد مكى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت قناة on طرح أغنية "ولعانة" للنجم أحمد مكى ضمن الحملة الدعائية للجزء السابع من مسلسل "الكبير أوى"، مصحوبة بكلمات الأغنية، وجاءت الأغنية على طريقة الراب، وسيطر عليها ظهور أبطال العمل برفقة الكبير، وهى من تأليف وإخراج أحمد مكى.

ونشرت قناة on الأغنية عبر حسابها على "فيس بوك"، معلقة عليها: "لكل اللى عجبته أغنية ولعانة لـ أحمد مكى من الكبير أوى 7 ومش عارف يحفظ الكلمات.. إليكم الترجمة، استنوا الكبير فقط وحصريا على ON فى رمضان شهر الفرحة".

تقول كلمات الأغنية:

عمدة حضر .. حذر .. خطر .. خطر .. جحش .. قطم جزر (كورس)

شعللها يا كبير

عمدة حضر .. حذر .. خطر .. خطر .. جحش .. قطم جزر (كورس)

ولعانه .. ولعانه

شامخ كيف الجبل .. ساطع مثير .. جدل .. كيف الأسد في البراري .. ركوبة حصاني الادهم .. فشر البورش .. و فشر ركوبة الفراري ..

مابلبسش براندات من برا ( made in Egypt ) تيله طويله أنا شاري ..

قفشه من قفشات سعيد صالح عندي .. اقوي من 100 فيلم لجيم كاري

3 حاجات ماكلهومش واصل .. الأوانطة والسوشي والكاري

ومهما عليت أنا في الدنيا .. لسه بسأل على صميدة جاري ..

إنسي الآيس كوفي .. فرابتشينو .. موكا .. لاتيه .. قلبي في شاي العصاري

رجاله أفعال لا اقوال .. واللي حايرطرط زنجباري

مسمسم سمسمة كما الشكلمة.. مسبسب شنبي أنا.. سافانا .. ما انا تيستي ياما .. مسرسب سنه .. آخر نمسنه .. نمس ونسر السما إنما

فى الفورتنايت باطرقع لأولادي.. لسه بالعب مورتال كومابت عادي. عندي (60 shades) ومش سا....

بالتمنايه باكروز في المعادي

باراب كيف ما بارفع في البينج .. انت ت راب .. الناس تحس بكرانج ( Cringe )

أدرينالين vs حقنه البنج

فولاذي vs سبونج بوب الاسفنج

أطخك lyrically وأستغفر واتوب

بايظه الحشو رايش و طوب .. انا شوجر دادي .. وانت اديبوس ( adibos ) مضروب

كلامي كلاشنكوف .. كلامك كلبوب

الكبير بجست ذا بيجر .. كلامي على الواتس اتعمل كله استيكر

اجمد بابليك فيجر .. كلامي كله مبطرخ عبر

كاريزمة أسد .. كاسحه شبرد .. داب

جمهوري من كل الأحزاب .. الي بيلعب فتنس و الي ملهلط بجناب

واللي النوكيا حداه بالجراب.. واللي ب تاب .. والشباب سواقين التريللا القلاب .. داب

لوقفشو في هيتر .. هايهبد علي الكيبورد .. بطيبه قلبه .. ما ينساب .. تلقي انياب

شاهد قبل الحذف فيديو نادر للأسوده .. هاتقرقش في كلاب

عمدة حضر .. حذر .. خطر .. خطر .. جحش .. قطم جزر

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح، كمال أبو رية، ليلى عز العرب، عبد الرحمن ظاظا وحسين أبو حجاج وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتستمر مغامرات الكبير أوى وجونى وحزلقوم خلال أحداث الجزء السابع من مسلسل الكبير أوى للنجم أحمد مكى، الذى يتواصل تصويره للعرض حصرياً على قناة ON ومنصة watch it ، حيث يدخل الكبير فى خلافات ومشاكل دائمة مع زوجته مربوحة بعد مرور عام على زواجهما وذلك خلال العديد من المواقف الكوميدية بينهما.

أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر فى أحداث الجزء الثالثة شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.