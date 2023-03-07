حلا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة بدون حجاب .. وتغلق التعليقات

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مارس 2023 02:47 مساءً - شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها بصورة جديدة في أحدث ظهور لها، والتي أثارت من خلالها الجدل مجددا حول خلعها للحجاب .
نشرت حلا شيحة الصورة عبر حسابها على موقع “انستجرام”، ظهرت بها بدون حجاب تماما مرتدية “نظارة” وممسكة بأخرى في يدها، فيما أغلقت خاصية التعليقات .
وكتبت حلا شيحة في تعليقها على الصورة: “بلبس نضارة للمسافات والتانية للقراءة .. إحساس جديد أشيل دي وأخد دي .. نضارتين، اهلا بعمر ال 44” .
وكانت قد فاجئت الفنانة حلا شيحة جمهورها ومتابعيها مؤخرا بحذف جميع منشوراتها وصورها عبر حسابها على موقع “انستجرام”، بما فيها صورها مع زوجها المنتج والداعية معز مسعود .
كما اختارت صورة لها ظهرت بها بدون حجاب لتضعها صورة “البروفايل” لحسابها على انستجرام، وأضافت في المعلومات الخاصة بها كلمة “فنانة” .
وهو الأمر الذي أثار الجدل والتكهنات بين المتابعين حول عودة حلا شيحة إلى التمثيل بعد اعتزالها وابتعادها عن الوسط الفني منذ فترة، وانفصالها عن زوجها .
فيما خرجت حلا برسالة غامضة كتبتها من خلال خاصية الاستوري عبر موقع “انستجرام” في تعليقها على صورة لها ظهرت بها من جديد بدون حجاب .
فقالت: “أنا مثل كل امرأة، بفضل عدم الحديث في هذا الوقت، ولكن أكيد هتكلم .. كل امرأة عليها التأكد أنها ليست الوحيدة في الشعور الذي تعيشه، وكل النضالات التي تقدمها واحدة” .
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