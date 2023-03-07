هيفاء وهبي تتقدم بشكوى للنيابة العامة الاستئنافية والإنتربول

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مارس 2023 02:47 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن تقدمها بشكوى قضائية إلى النيابة العامة الاستئنافية وإلى الإنتربول أيضا لتأخذ صفة دولية ضد كل من يتجرأ عليها أو يسئ لها على منصات السوشيال ميديا .

نشرت هيفاء وهبي صورة للشكوى عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري جاء فيها: “شكوى مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي مقدمة من المدعي الفنانة هيفاء وهبي، المدعى عليهم كل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو محرّضاً أو متدخلاً أو ناشراً” .

أضافت عن الجرائم المتهم فيها المدعى عليهم وهي: الذّم والقدح والتّحقير والتّهديد بالتّصفية والتّحرش والافتراء عليها .. فيما أشارت إلى أن المنصات التي يطالها الإدّعاء بها هي كلا من: “فيسبوك”، “تويتر”، “تيك توك” و”إنستجرام” .

وكانت الفنانة هيفاء وهبي قد سبق وتعرضت للتنمر والسخرية على شكلها بعد تداول صور لها من حفلها في موسم الرياض ظهرت بها بملامح مختلفة عما اعتاد عليه الجمهور وبشكل متقدم في العمر .

وردا على ذلك وجهت هيفاء وهبي رسالة شديدة اللهجة إلى المتنمرين عليها، كتبت فيها: “شو بتقدروا تعملوا اعملوا أكتر أوسخ من هيك بعد ما خلق” .

تابعت: “واللي انتوا عاملينو فيي وفي ملامحي هو شبه نفسياتكم، هيدا لون الحقد اللي فيكم، هيدي ملامح الشياطين اللي جواتكم، مش ناقص غير تطلعولي أنياب ” .

أضافت: “حملة تشويه فاشلة شارك فيها نساء كتار وكمان رجالة منسونة أكتر وإن كان بتعبر عن شئ فهي تعبير عن إنكم ما شفتوا بحياتكم نقطة احترام من أول من صور ولعب بخلقتي والباقي إنتو عارفينه” .

واختتمت هيفاء وهبي رسالتها قائلة: “وبالآخر بيجيك واحد بيقولك مين دي؟ هي دي حقيقتها! .. دي يا ذكر اللي انت وغيرك بتاكلوا عيش لما تجيبوا سيرتها وللبقية تتمة” .