الشبة بينهما كبير.. أحدث ظهور لـ بنات عبلة كامل “التوأم”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مارس 2023 02:47 مساءً - خطفت بنات الفنانة عبلة كامل الأنظار في أحدث ظهور لهما، خاصة وانهما اعتمدًا على إطلالات بسيطة وناعمة.

بنات عبلة كامل في أحدث ظهور

تداول روّاد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية صور لزينب وفاطمة بنات عبلة كامل، وتصدرت صورتهما تريند مؤشرات البحث.

تفاعل الجمهور مع صورهما وأكدوا أنهما شبه والدتهما بشكل كبير، خاصة وأنهن تعمدن الظهور بإطلالات ناعمة وبسيطة مثل والدتهم.

بنات عبلة كامل “فاطمة” و “زينب” في أحدث ظهور

بنات الفنانة عبلة كامل من زوجها الفنان أحمد كمال خطفن الأنظار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بسبب ظهورهم المتكرر برفقة أزواجهم، واتضح أنهما تزوجا من رجال أجانب ويقيمون معهم في مدينة دهب.

فاطمة أحمد كمال :

يٌذكر عن فاطمة إبنة عبلة كامل أنها تعمل كخبيرة تغذية تكاملية ومدربة صحة، بعد تخرجها من معهد التغذية التكاملية في مدينة نيويورك الأمريكية، وهي متزوجة من شخص يحمل الجنسية البولندية -بحسب تصريحات والدها-، وظهر زوجها مؤخرًا في صورة مع الفنانة عبلة كامل حيث كان يستقبلها في المطار عند عودتها من أداء مناسك العمرة

زينب أحمد كمال :

زينب أحمد كمال ابنه عبلة كامل متزوجة من رجل يحمل الجنسية الإنجليزية، لكنها لم تكشف عن اسمه أو هويته، تعمل زينب مع زوجها الانجليزي في مجال علم التاروت والنبوءات، ولديهما ابنة كبيرة تدعى “زهرة” وطفل رضيع آخر، ويعيشان أغلب الوقت في مدينة دهب المصرية.

الجدير بالذكر أن زينب وفاطمة بنات عبلة كامل من زوجها أحمد كمال تفضلان الابتعاد عن السوشيال ميديا والإعلام، وتسيران على خطى والدتهما في الاستمتاع بحياتهما الخاصة على طريقتهم.

تصريحات زوج عبلة كامل عن زواج بناتهما: فاطمة وزينب

قال الفنان أحمد كمال طليق الفنانة عبلة كامل:”أصبحت جدا لبنت وولد، وبناتي الاتنين متجوزين من أجانب وده كان اختيارهم، بنتي زينب الكبيرة متجوزة من إنجليزي، وفاطمة متجوز من بولندي”.

وتابع خلال لقائه بـ “برنامج الستات” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة بقناة “النهار”: “أنا وعبلة كامل متدخلناش في اختيارات بناتي في الزواج، ووافقت علي زواجهم من أجانب لأن الاتنين اللي اتجوزوهم أشهروا إسلامهم عن قناعة”.

وأوضح: “زواج بناتنا تم بدون شبكة ومهر وقائمة منقولات، والفرح كان قعدة عائلية عبارة عن شوية أرز وسمك، وعبلة كامل اللى اشرفت علي الأكل، وأزواج بناتي كويسين جدا وبتكلم معاهم وهما اصحابي واذكياء ودماغهم كويسة وحياتهم بسيطة وشخصيات لذيذة”.

طليق عبلة كامل يكشف عن استعدادها للعودة إلى التمثيل ولكن بهذا الشرط

من ناحية أخرى، نفى الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة المصرية عبلة كامل أخبار إعتزال الفنانة القديرة، كاشفًا عن استعدادها للعودة إلى الأعمال الفنية بعد غياب ثلاث سنوات.

وقال كمال خلال تصريحات صحافية إن الفنانة عبلة كاملة مستعدة للعودة إلى العمل ولكن بشرط واحد وهو انتهاء جائحة كورونا بشكل كامل في مصر.

وأوضح أحمد كمال أن كامل ما زال لديها الكثير لتقدّمه إلى جمهورها، ولا تفكر في الاعتزال أبدًا، مضيفًا أنها تتمتع بصحة جيدة وسط أولادها وأحفادها في الفترة الحالية.

وأخر أعمال الفنانة عبلة كامل كان مسلسل “سلسال الدم” الذي عُرض بجزئه الأخير في عام 2018، وكان من بطولة كل من: رياض الخولي، أحمد سعيد عبد الغني، رانيا فريد شوقي، راندا البحيري، وإخراج مصطفى الشال.

يُشار إلى أن عبلة كامل هي واحدة من أهم النجمات في تاريخ الفن المصري، حيث قدّمت العديد من الأعمال الناجحة في السينما والمسرح والتلفزيون، بمشاركة الكثير من النجوم الكبار أمثال يحيى الفخراني ونور الشريف ومحمود عبد العزيز ومحمد صبحي وليلى علوي…، وكان أبرزها “وجهة نظر”، “لن أعيش في جلباب أبي”، “حديث الصباح والمساء”، “هيستريا”، وغيرها الكثير.

زيجات عبلة كامل :

تزوجت عبلة كامل من الفنان أحمد كمال ورزقت بابنتيها زينب وفاطمة ثم انفصلت عنه وتزوجت من الفنان الراحل محمود الجندي وانفـصلت عنه أيضًا.

وارتبطت الفنانة عبلة كامل بالفنان أحمد كمال من خلال عملها معه على خشبة المسرح، نشأت قصة حب بينهما وتمت خطبتها في عام 1979 وبعد أن أنهت دراستها تم الزواج ورزقت في عام 1986 بابنتيها التوأم فاطمة وزينب.

بدأت عبلة كامل تشتهر من خلال عملها في السينما والتلفزيون والمسرح ولكن ظل أحمد كمال يقدم أعمالاً مسرحية واختلفت الأمور بينهما وحدث الانفصال.

وفي أحد اللقاءات مع الفنان أحمد كمال صرح عن سبب انفصاله عنها فقال: “أنا وعبلة بدأنا مع بعض، بس رحلتها كان إيقاعها أو ظروفها مشيت أسرع في الشغل وأنا كنت بتاع مسرح أساسًا، لكن نجوميتها مكنتش هي السبب في انفـصالنا”.

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