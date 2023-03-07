نجاة فنانة مصرية شهيرة من موت محقق

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مارس 2023 02:47 مساءً - كشفت الفنانة الشابة دعاء رجب عن تعرضها لحادث سير مروع، أسفر عن تحطم سيارتها بالكامل إثر اصطدامها بسيارة نقل ونجاتها من موت محقق .

نشرت دعاء رجب ثلاث صور مجمعة عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري، أظهرت من خلالها آثار الحادث على سيارتها .

واكتفت الفنانة المصرية في تعليقها على الصور بقول: “الحمد لله على كل حال وقدّر الله ما شاء فعل”، دون أن تتحدث عن أية تفاصيل أخرى حول الحادث أو عن وضعها .

يذكر أن الفنانة دعاء رجب شاركت في عدد من الأعمال الدرامية خلال السنوات الأخيرة منها مسلسلات: “خطوط حمراء”، “الكيف”، “اللعبة”، “ولي العهد”، “كيد النسا”وغيرها .

وكانت قد ظهرت في أعمال فنية عدة بوزن زائد وهي ترتدي الحجاب، إلا أنها فاجأت الجمهور بعد فترة غياب بخسارتها للكثير من وزنها وتخلّيها عن حجابها .