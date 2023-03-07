“أنا مررت بنفس التجربة” .. تعليق نانسي عجرم على قضية سعد لمجرد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مارس 2023 02:47 مساءً - تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن رأيها في قضية اتهام الفنان المغربي سعد لمجرد بالاغتصاب والحكم عليه بالسجن، متبعة في تعليقها على هذا الأمر الحيادية والدبلوماسية .

تلقت نانسي عجرم سؤالا في لقاء لها مع قناة “MTV” اللبنانية حول كونها تدين أم تدافع عن الفنان سعد لمجرد، اترد قائلة بأنها تدافع عن حقوق المرأة ولا تقبل أن تتعرض للأذى أو الضرر .

تابعت: “أنا ما بعرف شو القصة ودايما لما بيصير فيه محاكم واستئناف وفريق بيدافع عن حاله وفريق تاني بيدافع عن حاله بيكون في أخذ وعطا” .

أضافت لافتة إلى ما سبق وتعرضت له في قضية اقتحام الشاب محمد الموسى لمنزلها وتوجيه الاتهامات لزوجها فادي الهاشم بقتله عن عمد .

فقالت نانسي عجرم: “أنا مررت بالتجربة وكانت تجربة ما صدقت اللي عم بيصير، كنت بحالة ظلم وأخدت كتير وقت القصص والمحاكم حتى رجعنا طلع من فترة منع محاكمة عن فادي” .

وكانت قد أصدرت محكمة الجنايات في باريس مساء الجمعة، 24 فبراير، حكما بسجن الفنان سعد لمجرد 6 سنوات، لإدانته باغتصاب شابة تدعى لورا بريول وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016 .

وسبق وأن اتهم “لمجرد” أيضًا في قضية اغتصاب فتاة في عام 2018، بجانب اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية في المغرب عام 2019 .

تطورات قضية زوج نانسي عجرم ومقتل محمد الموسى ..

قضت المحكمة بمنع المحاكمة عن الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم في قضية قتله لشاب سوري يدعى “محمد الموسى” والذي كان قد تسلل إلى الفيلا الخاصة به بداعي السرقة .

وجاء في نص قرار المحكمة الذي تم تداول صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي أن الهيئة قررت بالإجماع منع المحاكمة عن المدعي عليه فادي مخايل هاشم بما أسند إليه .

تابعت: “وذلك تبعا لوجود سبب التبرير المنصوص عنها في المادة 184 من قانون العقوبات معطوفة على المادى 563 من القانون عينه” .

وتعود واقعة اقتحام محمد الموسى لفيلا نانسي عجرم إلى عام 2020، حيث تسلل “الموسى” إلى المنزل بهدف السرقة، وقام فادي الهاشم بإطلاق النار عليه للدفاع عن عائلته .