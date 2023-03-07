شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم كاملة بطولة إنجى المقدم فى مهرجان أسوان لأفلام المرأة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم المصرى "كاملة" للفنانة إنجى المقدم فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، حيث يشارك فى مسابقة الفيلم المصرى، ويأتى ذلك بعد عرض الفيلم عالمياً للمرة الأولى فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى ديسمبر الماضى.

فيلم "كاملة" بطولة إنجى المقدم، مى الغيطى، فراس سعيد، لطفى لبيب، سلوى عثمان وتأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام ساويرس، ويعرض الفيلم كاملة لدراما إنسانية حول وضع المرأة والأزمات التي تحاصرها من خلال بطلته "كاملة" الطبيبة النفسية التي تعاني من نظرة المجتمع لها لتجاوزها سن الأربعين دون زواج.

وتستقبل الطبيبة حالات مرضية مختلفة تعرض لمشاكل التحرش والعذرية وختان الإناث، وما يسببه الأخير من أزمات في حياة إحدى مريضاتها "أسماء" الأمر الذى يدفع بها لنهاية مأساوية، وتتلامس أزمة كاملة الشخصية مع مريضتها، وتتفاقم بعد وفاة والدها حيث تتدخل أسرة الأب في حياتها بشكل سافر لعدم زواجها وتطاردها العمة بدعوى الخوف عليها، كما تتعرض لأزمة عاطفية تجعلها تفقد الثقة في كل شيء.

ويشارك فى الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.

وأعلنت وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى، أول أمس الأحد، افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة المقامة فى الفترة من 5 حتى 10 مارس الجارى، وتم تكريم نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، الإعلامية الكبيرة درية شرف الدين، والنجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، والمخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار.