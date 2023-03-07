شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم كاملة بطولة إنجى المقدم فى مهرجان أسوان لأفلام المرأة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
فيلم "كاملة" بطولة إنجى المقدم، مى الغيطى، فراس سعيد، لطفى لبيب، سلوى عثمان وتأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام ساويرس، ويعرض الفيلم كاملة لدراما إنسانية حول وضع المرأة والأزمات التي تحاصرها من خلال بطلته "كاملة" الطبيبة النفسية التي تعاني من نظرة المجتمع لها لتجاوزها سن الأربعين دون زواج.
وتستقبل الطبيبة حالات مرضية مختلفة تعرض لمشاكل التحرش والعذرية وختان الإناث، وما يسببه الأخير من أزمات في حياة إحدى مريضاتها "أسماء" الأمر الذى يدفع بها لنهاية مأساوية، وتتلامس أزمة كاملة الشخصية مع مريضتها، وتتفاقم بعد وفاة والدها حيث تتدخل أسرة الأب في حياتها بشكل سافر لعدم زواجها وتطاردها العمة بدعوى الخوف عليها، كما تتعرض لأزمة عاطفية تجعلها تفقد الثقة في كل شيء.
ويشارك فى الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.