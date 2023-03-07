شكرا لقرائتكم خبر عن زاب ثروت يطرح "دوران" بالتعاون مع أمير عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح نجم الراب زاب ثروت بمشاركة الفنان أمير عيد نجم فريق "كايروكى" أغنية جديدة بعنوان "دوران"، على اليوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، الأغنية من كلمات وألحان زاب ثروت، وتوزيع موسيقى سارى هانى، وهادز، ومن إخراج يارا عياش.

تم تصوير الأغنية فى منزل الفنان أمير عيد، ودارت فكرة أغنية "دوران" حول سؤال عن البداية الفنية للفنان زاب ثروت، وأيضا الفنان أمير عيد، والخطوات الأولى فى الدخول لمجال الغناء.

وتقول كلمات أغنية "دوران":

دوران دوران دوران حيران

حيران حيران دواران .. دوران دوران حيران

بلف فى ساقيه بلف

فيها مش مربوط .. مفيش سلاسل وحبال شكلى مخبوط