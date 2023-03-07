شكرا لقرائتكم خبر عن زاب ثروت يطرح "دوران" بالتعاون مع أمير عيد والان مع تفاصيل الخبر
وتقول كلمات أغنية "دوران":
دوران دوران دوران حيران
حيران حيران دواران .. دوران دوران حيران
بلف فى ساقيه بلف
فيها مش مربوط .. مفيش سلاسل وحبال شكلى مخبوط
وينتظر أمير عيد، عرض مسلسل ريفو 2، والجزء الأول من مسلسل "ريفو" تم عرضه على منصة Watch it والمسلسل من بطولة أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.
وتدور القصة حول الفتاة "مريم حسن فخر الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريڤو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينيات باسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت والعمل اجتماعي تشويقي موسيقي.