شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوسترات المسلسل الكرتونى يحيى وكنوز فى الشوارع والمناطق الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت قناة dmc الحملة الدعائية للمسلسل الكرتونى "يحيى وكنوز" المقرر عرضه على شاشتها خلال الماراثون الرمضانى المقبل 2023، وانتشرت البوسترات الرسمية للمسلسل الكرتونى فى الشوارع والمناطق الحيوية، فضلا عن انتشارها بشكل كبير بصالات المطار.



يحيى وكنوز في المطار

يذكر أن الجزء الأول من المسلسل الكرتونى "يحيى وكنوز" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، حقق نجاحًا كبيرًا وتعلق الأطفال به بشكل كبير، خاصة أن العمل يتناول كنوز مصر الثرية من الآثار والمدن الساحلية، بالإضافة إلى العراقة المصرية والحضارة الفرعونية.

وكان عصام السقا قد نشر عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة له من داخل الاستوديو أثناء تسجيل مشاهد شخصيته فى مسلسل "يحيى وكنوز 2" وعلق عليه قائلاً: "مغامرات يحيى وكنوز الجزء الثاني شهر رمضان بإذن الله".

وضم الجزء الأول من المسلسل الكرتوني يحيى وكنوز الذى عرض فى موسم رمضان الماضي 2022، الفنان ياسر جلال، أحمد السقا، إسعاد يونس، أحمد العوضي، أشرف عبد الباقي، علاء مرسي، وسامي مغاوري، وغيرهم من النجوم ومن تأليف محمد عدلي ومن إخراج محمد عيد.



يحيى وكنوز على dmc