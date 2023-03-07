شكرا لقرائتكم خبر عن طرح بوستر للفنان أحمد خالد صالح من مسلسل "تحت الوصاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة ميديا هب سعدى – جوهر، المنتجة لمسلسل "تحت الوصاية" بطولة النجمة منى زكى، بوسترا جديدا ضمن الحملة الدعائية للعمل المقرر عرضه فى رمضان، وتصدره الفنان أحمد خالد صالح أحد أبطال العمل، وجاء بالخلفية عدد من مراكب الصيد.



أحمد خالد صالح

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين.



بوستر مسلسل تحت الوصاية

وكانت شركة ميديا هب سعدي – جوهر طرحت مؤخرا البرومو الرسمى للمسلسل المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه حصرياً على قناة dmc في شهر رمضان المقبل، الذي كشف عن هروب منى زكى بصحبة ابنها وابنتها من شىء ما.

وتناقش النجمة منى زكي في المسلسل العديد من القضايا التي تخص المرأة وضرورة تمكينها في مختلف أنشطة المجتمع، وتحديها للصعاب الكثيرة التي تواجهها خلال رحلة حياتها، وذلك خلال شخصية "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، وتواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل.

وتضطر حنان للتخلي عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد ومواجهة التحديات التي تواجهها كامرأة في محل عملها، بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التي تواجهها مع عائلة زوجها من أجل الحفاظ على حقوق طفليها القصر، حيث يناقش العمل قانون الوصاية.